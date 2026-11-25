Pikantní je přesně ten typ jídla, po kterém člověk sáhne, když nechce stát dlouho u linky a přitom potřebuje něco slušného na stůl. sýrová pomazánka , miska pro návštěvu, která se ohlásila skoro už od branky, nebo jen něco na Rychlá večeře čerstvý chleba. Tahle verze stojí na balkánském sýru, vejcích, paprice a okurce, takže má slaný základ, lehkou ostrost, trochu šťávy i křupnutí. Mně osobně sedí víc než pomazánky, které drží hlavně majonéza. Ty bývají hotové hned, jenže někdy jsou zbytečně těžké.
Sýrových pomazánek koluje po internetu opravdu hodně. Často se mění jen základ: někde tvrdý sýr, tavený sýr a majonéza, jinde , jogurt nebo pořádná porce česneku. Jeden z běžných receptů si vystačí třeba s Lučina 200 g tvrdého sýra, 75 g taveného sýra, 100 g majonézy, 2 lžičkami sladké papriky a 50 g sterilované kapie; za 15 minut je na stole. Tady se jde trochu jinou cestou. Pomazánka zůstane hrubší, barevnější a chuťově se v ní děje víc věcí najednou. Jen pozor na jednu zdánlivou maličkost: se solí opatrně. Balkánský sýr a okurky ji do směsi přinesou samy, někdy víc, než člověk čeká. Recept na pikantní sýrovou pomazánku s balkánem
Doba přípravy: 20 minut + krátké odležení v lednici Co potřebujeme
Základ pomazánky: 50 g rostlinného tuku 100 g sýra Lučina 2 lžíce smetany nebo bílého jogurtu
Do pomazánky: 100 g balkánského sýra 2 ks vajec natvrdo 50 g šunkového salámu 100 g čerstvých paprik, ideálně zelené a červené 60 g sladkokyselých okurek podle chuti sůl podle chuti pepř Postup přípravy pikantní sýrové pomazánky s balkánským sýrem
1.
Rostlinný tuk, Lučinu a smetanu nebo jogurt dejte do mísy a vyšlehejte do hladší pěny. Jogurt ji udělá lehčí, smetana zase krémovější a plnější na chuť.
2.
Balkánský sýr nastrouhejte nahrubo. Když se vám nechce špinit struhadlo, jde i rozdrobit vidličkou, jen to chce chvíli. Vejce natvrdo nastrouhejte najemno.
3.
Šunkový salám, papriky a okurky nakrájejte na malé kostičky. Tady se nevyplatí spěchat úplně bezhlavě. Velké kusy pak v pomazánce působí neohrabaně a špatně se mažou. Foto: Cooky.cz, Mazat opatrně, mizí rychle: Pikantní sýrová pomazánka, co probudí pečivo i ospalé chuťové buňky
4. Do vyšlehaného základu přisypte
balkánský sýr, vejce, salám, papriky a okurky. Promíchejte lžící, ne mixérem. Pomazánka má mít trochu strukturu, ne skončit jako jednolitá pasta.
5. Nakonec přidejte
pepř a podle chuti také trochu soli. Raději po špetkách. Balkánský sýr i sladkokyselé okurky umí být výrazné dost.
6. Hotovou pomazánku dejte aspoň na
15 až 30 minut do lednice. Po odležení zpevní a chutě se srovnají, což téhle směsi prospěje.
TIP: Pokud máte raději ostřejší pomazánky, přidejte špetku chilli nebo trochu česneku. Jen opatrně, ať nepřebijí chuť sýra. Co změnit, když ji chcete lehčí nebo ostřejší?
Majonéza v sýrových pomazánkách funguje, to jí člověk nemůže upřít. U jedné běžné varianty vychází porce zhruba na
330 kcal, 17 g bílkovin a 27 g tuků. Tahle verze má základ složený jinak, ale pořád platí, že sýr a krémová složka z ní dělají spíš sytější jídlo než lehkou dietní svačinu.
Když ji chcete odlehčit, použijte
bílý jogurt místo smetany a uberte salám. Ostřejší chuť se dá dohnat pepřem, chilli nebo výraznějším sýrem. Balkánský sýr je v tomhle vděčný, protože přidá slanost i říz bez dlouhého dolaďování.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline