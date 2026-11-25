Sexbomba od vedle, FOTO: © 2004 20th Century Fox, distr. AMC Sexbomba od vedle, FOTO: © 2004 20th Century Fox, distr. AMC Sexbomba od vedle, FOTO: © 2004 20th Century Fox, distr. AMC
Komedie Sexbomba od vedle (2004) v kinech propadla a v USA vydělala jen 14,6 milionu dolarů. Kultovní status získala až později na DVD a v televizi. Její hvězda Elisha Cuthbert ji přitom natáčela souběžně se seriálem 24 hodin a tři měsíce neměla jediný volný den. Dublér pro sedmnáctiletého Hirsche i neposlušný doutník
Slušný středoškolák Matthew Kidman (Emile Hirsch) se zamiluje do nové sousedky Danielle (Elisha Cuthbert) a brzy zjistí, že jde o bývalou hvězdu filmů pro dospělé. Právě ona mu pomůže vystoupit ze zažitých kolejí, oba se ale zároveň zapletou do nebezpečných potíží s jejím bývalým producentem Kellym (Timothy Olyphant).
Protože bylo Hirschovi na začátku natáčení sedmnáct, zastoupil ho v odvážnějších scénách dublér. Jedna z komických chvilek ve striptýzovém klubu pak vůbec nebyla ve scénáři. Když se Hirsch snažil přijít na to, jak správně kouřit doutník, zničehonic mu vypadl z úst. Režiséru Luku Greenfieldovi se ale tenhle neplánovaný okamžik zalíbil natolik, že ho ve filmu nechal.
Tři měsíce bez jediného dne volna
Pořádnou zátěž si při natáčení užila také Cuthbert, která v téže době hrála dceru Jacka Bauera v seriálu 24 hodin. Zápřah byl neúprosný, u filmu totiž měla volno v pondělí a v úterý, jenže přesně tehdy točila seriál, a o víkendech zase patřila komedii. Tři měsíce v kuse tak nepoznala jediný volný den. Přesto si našla čas i na drobný tvůrčí vklad, obrázek sebe samé, který Danielle v kavárně daruje Matthewovi, totiž skutečně nakreslila sama.
Jednoduchou cestu nemělo ani obsazení nebezpečného Kellyho. Na konkurz přišel Jay Mohr, ale dozvěděl se, že úlohu dostal Matt Dillon. Nakonec ji získal Mohrův kolega ze snímku Go Timothy Olyphant, který přitom nabídku předtím dvakrát odmítl, než na ni kývl. V dalších rolích se ve filmu objevili také Paul Dano, Olivia Wilde nebo tehdy začínající Chris Carmack.
Režisér před kamerou i pád skrz stůl
Tvůrci do snímku propašovali i několik odkazů na kolegy z branže. Postavu kamaráda Eliho (Chris Marquette) inspiroval podle audiokomentáře scenárista a režisér Eli Roth a sám Greenfield si v závěru střihl malou roli režiséra, který natáčí filmy pro dospělé.
Z jiného soudku byla účast profesionálního wrestlera Matthewa Wieseho, známého pod přezdívkou Luther Reigns. Zahrál si postavu jménem Mule a tvůrci na jeho sportovní minulost pomrkli ve chvíli, kdy proletí stolem přesně tak, jak to předváděl v zápasech organizací WCW a WWE. Herecká sestava se pak protnula i mnohem později, Hirsch, Olyphant a James Remar se totiž o patnáct let později znovu sešli u Quentina Tarantina ve filmu Tenkrát v Hollywoodu.
Původně předělávka Riskantního podniku
Snímek měl zpočátku vzniknout jako nová verze hitu Riskantní podnik z roku 1983, postupně se ale proměnil v samostatný příběh. Zůstal v něm aspoň hudební odkaz, protože při prvním setkání Matthewa a Danielle zazní motiv ze skladby Love On A Real Train, která provázela právě Riskantní podnik. Greenfield do komedie promítl i vlastní vzpomínku, když maturitní ples umístil do školní jídelny, přesně tam se totiž konal i ten jeho. Kostým lva, který se ve filmu opakovaně objeví, si pak štáb vypůjčil z komedie Mládí v trapu.
Ve školní místnosti s videem visí plakáty filmů Vetřelec, Planeta opic, Rocky Horror Picture Show a X-Men 2 od studia 20th Century Fox. Natáčení probíhalo od ledna do května 2003 v kalifornských městech Los Angeles a Santa Clarita a Cuthbert se k filmu vrátila ještě o dva roky později v parodickém videoklipu Paris Hilton Nothing in this World.
Komedii Sexbomba od vedle vysílá stanice AMC ve středu 25. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).