Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima Jméno růže, FOTO: © Les Acacias, distr. FTV Prima
Když Jean-Jacques Annaud obsadil do hlavní role filmu Jméno růže (1986) Seana Conneryho, společnost Columbia Pictures odmítla snímek financovat, protože hercova kariéra tehdy stagnovala. Právě tahle role ale nakonec nastartovala jeho návrat. Samotné natáčení v Evropě provázela řada zádrhelů a po návratu domů čekalo Annauda v Mnichově opuštěné sídlo, protože producent celou budovu prodal, aby film zaplatil. Studio couvlo kvůli Connerymu
V roce 1327 přijíždí františkánský mnich William z Baskervillu (Sean Connery) s mladým novicem Adsem z Melku (Christian Slater) do benediktinského opatství vyšetřit záhadnou smrt mnicha. Když přibývají další oběti, do pátrání zasáhne inkvizitor Bernard Gui (F. Murray Abraham) a oba bojují s časem.
Získat roli William nebylo pro Conneryho snadné. Jeho agent volal Annaudovi každé dva měsíce, jenže Annaud se bál přílišné spojitosti s Jamesem Bondem. Zvažoval i Roberta De Nira, toho ale zavrhl, protože De Niro chtěl šermířský souboj mezi William a Bernardem Guiem.
Connery nakonec Annauda přesvědčil už na třetí straně scénáře. Nadšený z jeho obsazení ale nebyl spisovatel Umberto Eco. Později film přirovnal k obloženému sendviči, ze kterého si musel vybrat jen salát nebo sýr a zbytek, teologii i politiku, vynechat, i tak ho ale nazval pěkným filmem. V amerických kinech snímek propadl, v Evropě se ale stal hitem.
Dusno kolem Oscara i poctivý plivanec
Na place ale nebyla vždy pohoda. Abraham krátce předtím vyhrál Oscara za film Amadeus a podle Annauda se choval nesnesitelně, protože neustále zdůrazňoval, že on sošku má a Connery ne. Annaud dokonce prohlásil, že by raději čelil útočícímu medvědovi grizzlymu než další spolupráci s Abrahamem. Connery přitom Oscara dostal za Neúplatné, natočené hned následující rok.
K mladším kolegům se naopak Connery choval jako vstřícný učitel. Ron Perlman, který ztvárnil hrbáče Salvatora, chodil na plac i ve dnech volna, jen aby ho sledoval při práci a poslouchal historky o Alfredu Hitchcockovi či Johnu Hustonovi. Když měl v jedné scéně Williamovi plivnout do oka, z respektu plivanec jen naznačil. Connery ho ale pobídl, ať to udělá pořádně, jinak nemá na co reagovat. Na druhý pokus už Perlman nezaváhal a Connery byl spokojený.
Hrbáč na poslední chvíli i oškliví mniši
Perlman po roli toužil, s Annaudem už totiž natočil Boj o oheň. Původně vybraný muž malého vzrůstu ale před startem prací zemřel a italský náhradník dostal vyhazov za nespolehlivost a alkohol. Annaud tak na poslední chvíli zavolal Perlmanovi, který musel ještě ten den odletět na plac. Protože měl Salvatore střídat šest jazyků, sehnal si Perlman předlohu v několika překladech a sám si z nich poskládal zmatené věty.
Pro roli mladého novice produkce prověřila stovky dospívajících kluků, než vybrala Slatera. Ten pak práci s Connerym popisoval jako mistrovskou lekci herectví i života.
Sám Annaud přiznal, že pro mnichy hledal co nejošklivější tváře, aby vypadali opravdově jako muži z jeho vesnice. Když se ho doma sousedé ptali, jestli si vážně myslí, že jsou tak oškliví, bez váhání jim přitakal.
Prodané sídlo štábu i ukradený rukopis
Venkovní kulisy kláštera vyrostly na kopci u Říma jako největší stavba v Evropě od dob Kleopatry, řada interiérů vznikala v německém opatství Eberbach. Tamní policie hlídala ručně vyráběné rukopisy, přesto kdosi ukradl klíčovou stránku s iniciálou B. Výroba nové zabrala rok a detailní záběr se dotáčel dva týdny před premiérou. Štáb musel také předabovat všechny dialogy, protože zvuk na místě zničil hluk letadel.
Filmaři řešili i kuriózní dobový detail. Když historik Michel Pastoureau upozornil, že ve středověku neexistovala růžová prasata, nebyl čas shánět jiná, a tak je štáb jednoduše nabarvil načerno. Největší překvapení ale čekalo Annauda až po poslední klapce. Když se vrátil do svého mnichovského sídla, našel ho prázdné a opuštěné. Producent Bernd Eichinger totiž celou budovu prodal, aby dokázal natáčení zaplatit.
Historický thriller Jméno růže vysílá stanice Prima MAX ve středu 25. listopadu od 20:00.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).