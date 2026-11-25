Vosí hnízda z margotky jsem poprvé dělala s mámou někdy v páté třídě. Stály jsme u kuchyňského stolu, ona strouhala margotku a já měla hlídat, abych z mísy neujídala syrové těsto. Moc dobře to nedopadlo, samozřejmě. Ten recept mi ale zůstal v hlavě a časem jsem si ho trochu upravila: přibyl kokosový plášť, který drží tvar jistěji než obyčejné kakao, a máslová náplň s rumem. Výsledek je nenápadný jen na první pohled. Vypadá jako drobné cukroví ke kávě, jenže u jednoho kusu se většinou neskončí.
Na těchto hnízdech je příjemné hlavně to, že nepotřebují troubu ani žádné cukrářské cviky.
Rozhoduje spíš poměr surovin, čtyři nastrouhané margotky dodají těstu chuť i hutnost, změklé máslo s moučkovým cukrem a kakaem ho spojí do hmoty, která se dá dobře tvarovat. Kokosový obal pak udělá svoje: hnízda zesvětlí, zpevní a dá jim trochu jinou strukturu, než má klasická kakaová verze. U nás doma mizí tak rychle, že se k nim káva občas vaří až dodatečně.
Můj tip zní: Máslo nechte opravdu jen změknout, nerozpouštějte ho. Nejlepší je vytáhnout ho z lednice aspoň hodinu předem. Když se přehřeje, těsto se začne lepit na ruce a tvarování je zbytečně protivné. Správně povolené máslo se vmíchá hladce a hmota zůstane pevná, ale pořád tvárná. Recept na vosí hnízda Margot s kokosovým pláštěm a rumovou náplní
Z jedné várky připravíte zhruba
20 až 25 kusů, podle velikosti hnízd. Chlazení v lednici: 60 minut, nejlépe ale přes noc Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Čokoládové těsto: 4 ks margotky, nastrouhané 100 g změklého másla 100 g moučkového cukru 4 lžíce kakaa 40 ks mletých piškotů
Kokosový plášť: 300 g strouhaného kokosu 150 g moučkového cukru 1 plechovka salka, tedy slazeného kondenzovaného mléka
Máslová náplň: 50 g moučkového cukru 50 g změklého másla 1 až 2 lžíce rumu, podle chuti Postup přípravy Margot vosích hnízd s kokosem
1.
Nastrouhejte margotky na hrubém struhadle do větší mísy. Nespěchejte, margotka je měkká a má tendenci se drolit. Když ji předem dáte na chvíli do mrazáku, půjde to znatelně líp a neskončíte s prsty obalenými čokoládou.
2. K nastrouhané
margotce přidejte změklé máslo, moučkový cukr a kakao. Vařečkou nebo rukama směs propracujte, dokud se nespojí. Potom přisypte mleté piškoty. Těstu dodají pevnost a pomůžou, aby se hnízda při tvarování nerozjížděla.
3. Čokoládové těsto přikryjte potravinářskou fólií a dejte ho na
30 minut do lednice. Po vychlazení je klidnější, méně se lepí a dá se z něj tvarovat bez většího trápení. Mezitím připravte kokosovou hmotu na plášť
4. V míse smíchejte kokos, moučkový cukr a salko. Směs má být vlhká, ale ne řídká. Když ji zmáčknete v dlani, měla by držet pohromadě. Pokud teče nebo se maže víc, než je příjemné, přidejte trochu kokosu.
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5. Pusťte se do
máslové náplně. Změklé máslo utřete s moučkovým cukrem do světlejší, lehce nadýchané hmoty. Přidejte rum a promíchejte. Náplň pak dejte na chvíli do lednice, aby povolila jen tak akorát a lépe se dávkovala.
6. Vychlazené čokoládové těsto rozdělte na
20 až 25 stejných dílů. Každý kousek rozmáčkněte v dlani na placičku o průměru asi 6 centimetrů. Doprostřed dejte malou lžičku máslové náplně.
7. Okraje placičky přetáhněte přes náplň a uzavřete ji do kuličky nebo lehce protáhlého tvaru. Náplň musí zůstat uvnitř, nikde by neměla vykukovat. Spoj pořádně přimáčkněte, jinak se hnízdo později může otevřít.
8. Každé hnízdo obalte v
kokosové hmotě. Vezměte trochu kokosové směsi do dlaně, vložte na ni čokoládovou kuličku a kokos kolem ní prsty opatrně přitlačte. Není nutné honit dokonale hladký povrch, důležité je, aby vrstva držela a byla všude přibližně stejná.
9. Hotová hnízda skládejte na plech vyložený pečicím papírem. Jakmile máte hotovo, dejte plech do
lednice na minimálně 60 minut. Přes noc je to ještě lepší, hnízda zpevní a chuť se hezky usadí.
10. Před podáváním je nechte
5 až 10 minut stát při pokojové teplotě. Přímo z lednice bývají dost tuhá. Po krátkém odpočinku jsou krémovější a máslová náplň se v nich příjemně rozvolní. Foto: Cooky.cz, Margot vosí hnízda Tipy redakce: Rum v náplni: Pokud hnízda připravujete i pro děti, rum vynechte nebo ho nahraďte lžičkou vanilkového extraktu. Náplň zůstane máslová a jemná, jen bez alkoholového tónu. Kokosová hmota příliš tuhá: Když neseženete salko nebo chcete méně sladkou variantu, můžete kokos spojit také se smetanou ke šlehání. Počítejte asi se 100 ml a přilévejte ji po lžících, dokud hmota nedrží tak, jak potřebujete. Tvarování bez lepení: Pokud se vám těsto chytá na ruce, lehce si navlhčete dlaně studenou vodou. Opravdu jen trochu, jinak začne povrch těsta zbytečně klouzat. Skladování: Hotová hnízda vydrží v uzavřené nádobě v lednici až pět dní. Dají se i zamrazit. Po rozmrazení při pokojové teplotě chutnají téměř stejně jako čerstvá. Variace s kakaovým posypem: Kdo kokos nemusí nebo ho zrovna doma nemá, může hnízda obalit v kakau smíchaném s moučkovým cukrem v poměru 1:1. Budou tmavší, chuťově výraznější a připomenou spíš čokoládové lanýže.
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Zdroj: autorský text cooky.cz