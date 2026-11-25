Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe Vyšehrad Fylm, FOTO: Bioscop / se svolením CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe
Komedie Vyšehrad: Fylm přilákala po premiéře v dubnu 2022 do českých kin přes 630 tisíc diváků, přestože štáb natáčel už na podzim 2020. Pomohly přitom i náhody, třeba když Jakub Štáfek sháněl filmového syna a jeho účetní mu nabídl vlastní děti. „Pošli, ať mám levnější účetnictví,“ odpověděl mu tehdy Štáfek. Před kamerou se navíc poprvé v celovečerním filmu potkali David a Jakub Prachařovi, a to rovnou jako otec a syn. Záskok na poslední chvíli
Roli místopředsedy fotbalové asociace přezdívaného Taťka ztvárnil Miroslav Hanuš, původně ale tvůrci oslovili Ivana Trojana. Ten však v době natáčení režíroval v Dejvickém divadle, a další volba Jiří Dvořák den před první klapkou onemocněl. Na plac tak narychlo nastoupil Hanuš, i když podle Štáfka sportu vůbec nerozumí.
Ondřej Pavelka v roli fotbalového bosse Krále v roce 2022 přiznal, že mu některé scény připadaly přestřelené, dokud se o podobných věcech nezačalo psát ve skutečných fotbalových kauzách.
„Já měl až pocit, že by možná kluci měli změnit způsob záběrování a že by ten film možná mohl být i černobílý, protože se z toho začal stávat takový dokument,“ řekl Pavelka. Scenárista Tomáš Vávra se navíc jako slávista musel překonat, když psal sparťana Lavického.
Že ze seriálu z let 2016 a 2017 vyrostl fenomén, zjistil Pavelka až na synově maturitním plese v Lucerně. Na toaletě mu tam sedmnáctiletí kluci řekli:
„Jak se máte, pane Král?“ Tehdy si myslel, že si ho s někým spletli. Syn účetního i mafiánský rým
Konkurz na osmiletého Richarda vyhrál syn Štáfkova účetního Jakub Jenčík, pro kterého šlo o první natáčení.
„A ten kluk přejel úplně všechny, ve všech kolech,“ pochválil ho Štáfek. Roli tchyně Ilony vzala Ivana Chýlková na popud svého syna, který seriál znal a po zahlédnutí scénáře jí doma vzkázal, ať ho ani nečte a nabídku přijme.
Chýlková fotbal nesleduje a v domě filmové rodiny ji zarazila fanatická slávistická výzdoba.
„Říkala jsem si, že ona zřejmě svého manžela opravdu hodně miluje, když tohle všechno dokáže mnoho let snášet a tvářit se, že to je opravdu regulérní obývací pokoj,“ prozradila herečka.
Sázkařské mafiány si zahráli Jaroslav Plesl a David Novotný, který se se Štáfkem znal z týmu Real Top Praha. Pobavilo ho hlavně jméno jeho postavy Oty Šabaty.
„Myslím, že rodiče měli fantazii Šabata-Ota-Šabata, aby se to rýmovalo. Je to v podstatě raperský jméno!“ žertoval Novotný. Rodinná premiéra i nejdražší kompars
Manžela Chýlkové hrál David Prachař, který na nabídku kývl pod podmínkou, že jeho postava bude fandit Slavii jako on.
„Měli jsme jednu scénu, kde si skoro nepodáme ruce, jak si lezeme na nervy. A když se Kuby ptali, jak se mu se mnou točí, tak říkal, že takhle vřelej a hřejivej vztah jsme ještě nikdy neměli,“ vyprávěl David Prachař.
Jakub Prachař v roli Laviho agenta Jardy na společnou premiéru s otcem reagoval s podobným nadhledem.
„My jsme spolu točili poprvé a já jsem poprvé, konečně po těch letech, viděl, že je schopný citu ke mně. I když možná, že to jenom dobře hrál,“ řekl Jakub Prachař.
Do menších rolí Štáfek pozval sportovce z Real Top Praha i další známá jména, třeba Patrika Bergera, Vladimíra Šmicera, Jana Kollera, Tomáše Rosického, Jakuba Voráčka, Radka Gudase, zápasníka Jiřího Procházku nebo komentátora Jaromíra Bosáka.
Štáfek tuhle sestavu označil za nejdražší kompars v historii.
„Patrik byl ještě o trošku lepší než Šmíca, promiň, Šmíco, ale fakt jsem byl unešený,“ řekl. Hokejista Jiří Tlustý pak srovnával natáčení s Babovřeskami, kde čekali na sluníčko, u Vyšehradu naopak na to, až sluníčko zaleze. Skryté vtípky před kamerou
Tvůrci schovali do obrazu detaily, které snadno uniknou. Samotný název Fylm s tvrdým y vystihuje intelekt hlavní postavy, a když Lavický prohlásí, že pověsil kopačky na hřebík, visí za nimi plakát bývalého trenéra Jaroslava Hřebíka. Když Taťka kontroluje průběžné výsledky, Slavia v nich prohrává s Teplicemi 0:8, Baník se Spartou 1:12 a Sigma hraje se Slováckem 8:8.
Do střihu se naopak neplánovaně dostala chyba ve scéně, kde se Lavický probudí v posteli se třemi ženami, protože u levého okraje záběru zůstala kamera na stativu. Závěrečné titulky doplnily nepovedené záběry a na komedii z roku 2022 navázali tvůrci loni pokračováním Vyšehrad Dvje, které přilákalo přes 500 tisíc diváků.
Teď už je natočený i třetí díl Vyšehrad Třy, který má celou trilogii uzavřít a do kin přijde příští rok. Podle Štáfka se vrací ke kořenům seriálu a k jedničce a Lavi s agentem Jardou v něm znovu táhnou za jeden provaz.
„Ve dvojce jsme jeli každý po své koleji, tady už zase zachraňujeme jeden druhého. To je podle mě alfa a omega, to je přesně ten Vyšehrad, který mají lidi rádi,“ slibuje Štáfek.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, tn.nova).