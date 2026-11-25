Tvářenka už není jen barevný detail
Dlouhé období precizně konturovaných tváří, ostrých lícních kostí a dokonale vystínovaného obličeje dostává alternativu v podobě líčení, které dává mnohem větší prostor barvě. Právě na tomto principu stojí
whimsical blush, tedy beauty look založený na rozptýlené tvářence, světelných odlescích a plynulých barevných přechodech.
Jeho výraznou podobu představila přehlídka Harris Reed s kolekcí Loud Whispers SS27 na
London Fashion Weeku. Kolekce pracovala s dramatickými siluetami, výraznými výstřihy, zdobenými korzety a patchworkovými kalhotami. Bílé modely doplňovaly vrstvy krajky a šifonu, které vytvářely měkkou strukturu a pohyb.
Přehlídkové líčení vytvořila Sofia Tilbury, globální artistry director společnosti Charlotte Tilbury Beauty. Její přístup vycházel z podobného principu jako samotná kolekce. Místo modelování obličeje pomocí stínů pracovala s barvou, která se postupně rozprostírala přes tváře, lícní kosti a spánky. Výsledkem byly dva výrazné looky v irizující růžové a vícevrstevnaté fialové.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MODELACE OBLIČEJE ZAŽÍVÁ REVOLUCI: K VÝRAZNĚJŠÍM LÍCNÍM KOSTEM VÁM MŮŽE POMOCT NEČEKANÝ PRODUKT Whimsical blush je o barvě, světle a rozostřených hranicích
Zatímco klasické konturování pracuje s kontrastem světla a stínu a snaží se opticky změnit proporce obličeje,
whimsical blush staví na barvě a její schopnosti vytvořit nový výraz. Tvářenka se při něm nezastavuje na středu tváří ani přesně nekopíruje linii lícních kostí a naopak se postupně rozpracovává do okolních partií, především směrem ke spánkům.
Důležitou roli hraje také textura. Pigment má působit jako průsvitný barevný závoj, nikoliv jako ostře ohraničená vrstva. Právě proto se kombinují krémové tvářenky s rozjasňujícími a reflexními pigmenty, které zachycují světlo a vytvářejí jemné barevné odlesky.
Výrazná tvářenka přitom automaticky neznamená těžký make-up. Pokud se nanáší v tenkých vrstvách a jednotlivé odstíny se dobře propojí, může výsledek působit velmi vzdušně. Je barevnější než klasické no-make-up
líčení, ale nemusí připomínat ani výrazný večerní make-up. Jak vytvořit éterický efekt
Základem
whimsical blush je svěží, přirozeně rozjasněná pleť. Na přehlídce byla pokožka nejprve připravena pomocí skincare produktů, aby vznikl hydratovaný základ, na kterém se jednotlivé vrstvy pigmentu dobře propojí. Podobného výsledku lze dosáhnout i při běžném líčení. Postačí hydratační krém a lehký podklad, který pleť sjednotí, ale nezanechá příliš matný efekt.
Poté přichází na řadu tvářenka. Pro každodennější variantu je vhodná krémová textura, která se snadno roztírá a umožňuje postupně přidávat intenzitu. Začněte menším množstvím na horní části lícních kostí a barvu jemně vytahujte směrem ke spánkům. Důležité je nezastavit se u přesně vykreslené linie, ale nechat pigment postupně ztrácet intenzitu.
Pokud chcete výraznější party look, můžete přidat další vrstvu tvářenky a doplnit ji rozjasňujícím pigmentem. Ten naneste především na místa, která přirozeně zachycují světlo. Zajímavého efektu dosáhnete také tehdy, když barvu lehce propojíte s vnější částí očních víček nebo oblastí pod obočím. Právě přesah do dalších partií obličeje je jedním z charakteristických znaků přehlídkové podoby tohoto trendu.
Nemusíte přitom kopírovat celý look. Pro běžné nošení postačí jemnější růžová tvářenka rozpracovaná ke spánkům. Pokud se chystáte na večírek, můžete si dovolit sytější odstíny, výraznější odlesky i větší plochu barevného líčení.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: TVÁŘENKA, KTERÁ DÁVÁ SMYSL: ODHALTE TAJEMSTVÍ DOKONALÉHO ODSTÍNU PRO SVOU PLEŤ Foto: Courtesy of Harris Reed Růžová, fialová i duochromatické odlesky
Nejjednodušší cestou, jak
whimsical blush vyzkoušet, je pravděpodobně růžová. Působí svěže a dobře funguje s minimalistickým očním make-upem, jemnými řasami i výraznějšími rty. Pokud nechcete, aby tvářenka působila příliš sladce, můžete ji doplnit chladnějším rozjasňovačem.
Fialová představuje odvážnější variantu. Na přehlídce vznikla kombinací několika odstínů, které se přes sebe vrstvily a vytvořily hlubší barevný závoj. V běžném líčení nemusíte kombinovat několik různých produktů. Dobře poslouží jedna fialová nebo švestková tvářenka, kterou nanesete nejprve v tenké vrstvě a intenzitu postupně přidáváte.
Zajímavým detailem jsou také duochromatické a holografické pigmenty. Právě ony vytvářejí efekt, při kterém se odstín mění podle úhlu dopadajícího světla. Pro party líčení představují způsob, jak dodat tvářence trochu dramatičnosti bez nutnosti používat několik vrstev výrazného make-upu. Stačí malé množství rozjasňujícího pigmentu na vrchol lícních kostí. Pokud chcete navázat přímo na přehlídkový look, můžete ho lehce protáhnout ke spánkům a propojit s očním make-upem. Zbytek obličeje přitom může zůstat poměrně minimalistický. Výrazná tvářenka se tak stane hlavním prvkem celého líčení.
Podzimní party líčení nemusí být tmavé
S příchodem chladnějších měsíců se večerní make-up tradičně vrací k vínovým rtům, bronzovým očím, kouřovým stínům a hlubším odstínům.
Whimsical blush do této nálady přináší trochu jiný přístup. Růžová, šeříková nebo fialová totiž nemusí být pouze jarními barvami. V kombinaci s chladnějšími tóny oblečení a večerním světlem mohou působit překvapivě elegantně.
Výhodou trendu je také jeho variabilita. Můžete zůstat u decentní růžové na lícních kostech, nebo se inspirovat přehlídkou a nechat barvu prostoupit až ke spánkům a očím. V obou případech platí, že nemusíte dokonale modelovat každou část obličeje ani dodržovat přesně vymezené hranice.
Whimsical blush tak nabízí alternativu k tradičnímu party líčení. Místo tmavých stínů a ostrých kontur nechává hlavní roli barvě, světlu a trochou fantazie. Zdroje: Grazia Daily, Instagram