Maison de la Mutualité, sál kousek od Seiny, má 15. prosince 2026 od 19:30 hostit návrat olympijské vítězky z Paříže. Vstupenky se prodávají, program večera s názvem She’s Back je venku, hlavní jméno taky. Chybí jediná věc: někdo, kdo si proti Imane Khelifové natáhne rukavice. Původně ohlášená 21letá nizozemská boxerka Clarida Sarabia ze šestikolového zápasu odstoupila a náhradnici k 25. listopadu 2026 veřejně neoznámil nikdo. Redakce MMAmag proto otevřela prodejní stránku akce, agenturní zprávu o odstoupení i veřejné boxerské databáze a porovnala, co z ohlášeného návratu opravdu platí.
Datum drží, sál drží, druhý roh ne
Na prodejní stránce akce, do které redakce MMAmag nahlédla, stojí k 25. listopadu 2026 všechno podstatné: She’s Back, 15. prosince 2026 od 19:30 do 23:00, Maison de la Mutualité, pořadatelem je Stair Event, francouzská promotérská společnost. V ringu má stát Imane Khelifová, 27letá alžírská boxerka, olympijská vítězka z Paříže 2024 ve váze do 66 kg s amatérskou bilancí 48-9-0 a 8 knockouty. Finále 9. srpna 2024 vyhrála na body 5:0.
Soupeřkou měla být Clarida Sarabia, nizozemská boxerka, zápas byl ohlášený na šest kol. Akce zrušená není, lístky jdou dál. BoxRec u plánovaného zápasu uvádí místo jména zkratku TBA, tedy jméno bude upřesněno. Proč Sarabia z návratu olympijské vítězky odstoupila, se ale od obou stran dozvíte pokaždé něco jiného.
Dvě vyjádření, dvě verze a jedna věta o soukromí
Mluvčí Stair Event řekl 24. listopadu 2026 agentuře Reuters: „Soupeřka musela ze zápasu odstoupit z administrativních důvodů. Zápas je ale pořád naplánovaný na 15. prosince. Soupeřku oznámíme brzy“. Agenturní text publikoval mimo jiné malajsijský deník The Star.
Sarabiin promotér, společnost Sube La Mano Promotions, popsal totéž jinak. Podle jeho vyjádření pro Reuters padlo rozhodnutí „po pečlivém zvážení okolností a jejích profesních zájmů“. A pak přišla věta, která diskusi zavřela: „Z respektu k promotérovi a všem zúčastněným raději necháváme detaily našich soukromých jednání důvěrné“.
Postavte obě formulace vedle sebe. Administrativní důvod je procesní překážka, zvážení profesních zájmů je rozhodnutí. Konkrétní příčinu neuvedla ani jedna strana a žádný z dostupných zdrojů ji nespojuje s ničím dalším. Sama Sarabia se k odchodu veřejně nevyjádřila, mluvil za ni promotér. Nepřesnost u téhle akce přitom není jediná, tu další má v propagaci sám pořadatel.
Propagace slibuje premiéru, databáze ukazuje jiný údaj
Prodejní stránka slibuje „první profesionální zápas Imane Khelifové, olympijské vítězky z Paříže 2024“. V profesionální bilanci na BoxRecu redakce MMAmag dohledala jiný údaj: 1-0-0, debut 23. listopadu 2023 proti Suwanun Antanai v Singapuru. CBS Sports u toho zápasu uvádí technický knockout ve třetím kole. Přesná formulace tedy zní: první profesionální zápas po olympijském zlatu. A pauza mezi oběma body je 858 dní.
|Mezník
|Datum
|Dnů od olympijského finále
|Olympijské finále do 66 kg, Paříž
|9. 8. 2024
|0
|Zpráva o odstoupení Sarabie
|24. 11. 2026
|837
|Plánovaný návrat do ringu
|15. 12. 2026
|858
Co se na její návrat vztahuje a co ne
ANALÝZA Nejistota kolem jednoho šestikolového zápasu má kořeny dva roky zpátky. Mezinárodní olympijský výbor a Paris 2024 Boxing Unit, organizátor olympijského turnaje, ve společném stanovisku z 1. srpna 2024 uvedly, že „všichni sportovci účastnící se boxerského turnaje olympijských her Paříž 2024 splňují pravidla způsobilosti a přihlášení soutěže i všechna použitelná zdravotní pravidla“.
V pravidlech World Boxing, která redakce MMAmag prošla, stojí, že povinná certifikace pohlaví platí pro soutěže, jež tato federace vlastní nebo sankcionuje, a od 1. ledna 2026 pro všechny sportovce nad 18 let v takových soutěžích. Khelifová se proti rozhodnutí World Boxing odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži 5. srpna 2025. Arbitráž 1. září 2025 zamítla její žádost o pozastavení účinků rozhodnutí a uvedla, že řízení je důvěrné.
Zbývá tedy večer, který má zatím všechno kromě soupeřky: datum, sál, podkartu i prodej lístků. V dostupném veřejném programu, kde jsou uvedeni Romane Moulay a Amina Zidani, žádné české ani slovenské jméno není. A dokud Stair Event nesplní vlastní slib, zůstane nejdražší místo večera prázdné.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek