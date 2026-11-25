Lyžaři se na Monínci u Sedlce-Prčice ve středních Čechách dočkají další části sjezdovky. Středisko potvrdilo, že v pátek 27. listopadu zpřístupní celou hlavní trať, která měří 1,2 kilometru. Zatímco od začátku sezony byla otevřená pouze horní část o délce 600 metrů, od pátečního večera by měla být sjízdná také její spodní polovina. Provozovatelé plánují zahájit lyžování v 18 hodin.
Monínec otevřel zimní sezonu už v neděli 15. listopadu, kdy podle vedení areálu dorazilo přibližně 400 až 500 návštěvníků. Na připraveném úseku tehdy ležela až metrová vrstva sněhu a upravená trať byla široká téměř 30 metrů. Středisko podle svého vedení zahájilo letošní lyžařskou sezonu jako první v České republice.
Otevření celé sjezdovky doprovodí večerní program
Páteční rozšíření provozu spojí Monínec s akcí Night Ski Show 2026. Program začne v 17:30 na terase nové budovy Basecamp u dolní stanice lanovky. Připravené je vystoupení DJ a soutěže, samotné večerní lyžování má následovat od 18 hodin. Celá sjezdovka je osvětlená, takže návštěvníci nebudou odkázáni pouze na denní provoz.
Spodní úsek sjezdovky se letos nepodařilo zpřístupnit současně s horní částí. Důvodem byly podle ředitele areálu Jaroslava Krejčího stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy. Oproti předchozí sezoně tak lyžaři museli na otevření celé trati počkat téměř dva týdny. V listopadu 2025 totiž Monínec zahájil provoz na všech 1 200 metrech už 15. listopadu.
Sníh z minulé zimy pomohl s brzkým zahájením sezony
Za listopadovým lyžováním stojí především způsob, jakým Monínec připravuje sněhovou pokrývku. Středisko během jara uskladnilo sníh z předchozí zimy do dvou velkých zásobníků, které zakrylo speciálními izolačními plachtami. Pod nimi se podařilo uchovat téměř polovinu původního množství. Jen v horní části areálu zůstalo přibližně 8 000 metrů krychlových sněhu, který bylo možné znovu využít při přípravě sjezdovky.
Podle vedení střediska pocházelo přibližně 40 procent sněhu potřebného pro listopadové otevření ze zásob předchozí zimy. Zbývající část vznikla pomocí technologie SnowFactory, která dokáže vyrábět sníh také při teplotách nad bodem mrazu. Monínec využívá devět těchto zařízení a podle provozovatele mohou pracovat i při venkovní teplotě kolem 15 stupňů Celsia. Příprava sjezdovky tak není závislá výhradně na příchodu silnějších mrazů.
Kolik stojí lyžování na Monínci
Návštěvníci, kteří se chystají na páteční otevření celé trati, zaplatí podle zveřejněného ceníku za večerní skipas při nákupu na pokladně 540 korun za dospělého. Děti od šesti do jedenácti let mají jízdné za 380 korun. Od soboty 28. listopadu začíná vedlejší sezona, během které se cena večerní permanentky na pokladně zvýší na 670 korun pro dospělé a 470 korun pro děti. Při nákupu přes internet jsou ceny nižší.
Večerní lyžování je plánováno od 18 do 21 hodin. Areál nabízí také denní provoz, jeho rozsah se však liší podle jednotlivých dnů v týdnu. Před cestou proto doporučuje sledovat aktuální stav lanovky a sjezdovky na oficiálním webu. Děti mladší šesti let mají podle ceníku lyžování zdarma a při nákupu skipasu na pokladně je nutné počítat také se zálohou 100 korun na čipovou kartu.
Zdroje Monínec – zahájení sezony, Monínec – Night Ski Show, Střední Čechy