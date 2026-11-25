Fernando Alonso neskrývá frustraci z aktuální formy pohonné jednotky Honda. Podle dvojnásobného mistra světa zaostává japonský dodavatel za konkurencí ve formuli 1 o velmi velký kus a tým Aston Martin tak jednoduše nemůže bojovat o přední příčky. Španělský veterán však jedním dechem dodává, že v zákulisí vidí obrovské nasazení, které mu dává naději do budoucna.
Přechod formule 1 na nová pravidla s pohony využívajícími ze 47 % elektrickou energii zastihl Hondu nepřipravenou. Nový agregát trápí nejen nedostatek hrubého výkonu, ale i špatná spolehlivost. Vylepšení s označením ADUO, které automobilka nasadila při Velké ceně Nizozemska, sice přineslo o něco více koní, ale zároveň zhoršilo ovladatelnost vozu. Ta byla problémem už od začátku sezony, kdy si Alonso stěžoval na nepředvídatelné a náhodné podřazování.
Tíhu technických potíží naplno pocítil i týmový kolega Lance Stroll, který v Brazílii zaznamenal už své třinácté odstoupení v sezoně, tentokrát kvůli selhání systému ERS. Situace je natolik kritická, že Honda považovala za povzbudivý úspěch i závod v Las Vegas, kde oba zelené vozy téměř spatřily šachovnicový praporek. Alonso přitom odstoupil těsně před posledním kolem a oba piloti za sebou nechali jen Cadillac Valtteriho Bottase.
Právě rychlý okruh v Nevadě odhalil výkonnostní propast naplno. Monopost AMR26 byl v kvalifikaci o propastných 33 km/h pomalejší než nejrychlejší vůz a v samotném závodě ztrácel na rovinkách 27 km/h. „Po motorové stránce jsme velmi pozadu a s pohonnou jednotkou, kterou máme, nemůžeme být konkurenceschopní,“ přiznal Alonso pro web Aston Martinu.
„Na některých okruzích, jako je Las Vegas, ztrácíme jen na rovinkách přes dvě sekundy na kolo a spolehlivost také není tam, kde by měla být. Nikdo není spokojený s tím, jak se věci ohledně motoru vyvíjejí, ale víme, že Honda tvrdě pracuje na zlepšení. Když vidím tu práci a odhodlání v zákulisí, dodává mi to důvěru pro příští rok.“
Světlým bodem v těžké sezoně zůstává vývoj samotného vozu. Vylepšení šasi z Budapešti zafungovalo přesně podle očekávání a na tratích, kde výkon motoru nehraje tak klíčovou roli, dokázal Alonso bodovat. V klikatém Zandvoortu dojel devátý a na mokru v Sepangu dokonce osmý. „Balíček z Budapešti měl přinést určité zrychlení a to také doručil. Byli jsme konkurenceschopní v Maďarsku a bodovali jsme v Nizozemsku i v Malajsii,“ uzavřel Španěl.