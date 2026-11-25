Křest knihy Když zvedneš hlavu... je ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin v Bistru Olymp u Sportcentra-DDM v Prostějově.
Publikace Když zvedneš hlavu... vychází jako pocta a poděkování historikovi
Miroslavu Chytilovi, který před pěti lety zemřel. Prostějovský výtvarník a umělec Tomáš Vincenec využil jeho nevydaný rukopis, utřídil ho, doplnil obrovským množstvím fotografií, kresbami, a dokončil tak jejich poslední společnou práci.
Publikace popisuje a ve fotografiích a kresbách obsáhle představuje architekturu města Prostějova 19. a 20. století s přesahem do funkcionalismu.
"Mirek je můj spolužák ze základní školy, dělali jsme spolu už třídní časopisy. Je také spoluautorem dokumentu, který jsme spolu točili, a dělali jsme také knihu o meziválečné architektuře. Měl jsem text, který mi kdysi donesl, a samozřejmě byl o architektuře, kterou jsme oba milovali a nosili v srdci," popisuje Vincenec.
Výtvarník si časem uvědomil, že by z textu mohla vzniknout kniha, protože prostějovská architektura není bezvýznamná a město se má čím pochlubit. Když loni dokončil své poslední dílo, knihu mapujícího historii Akciového pivovaru v Prostějov, přišel ten správný čas. "Celý k oncept mi tentokrát v hlavě uzrál během chvilky. Začal jsem fotografovat a kreslit a text jsem nechal přeložit do angličtiny, takže kniha vychází dvojjazyčně," říká Vincenec. K dispozici je i tematický kalendář.
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Výpravná obrazová publikace představuje architekturu města Prostějova 19. a 20. století a zahrnuje veškeré významné stavby od Masarykovy školy přes Lidovou školu umění až například po gymnázium. V knize samozřejmě nechybí radnice, Národní dům, Kovaříkova, Neherova a další vily s přesahem do funkcionalismu. "Je tam prostě to nejlepší z prostějovské architektury. Je to shrnující příběh o tom, co je ve městě opravdu nádherné. Bohužel poslední objekt, který je v knize, je kino Metro," krčí rameny Vincenec.
Známý prostějovský výtvarník se kromě vydávání knih věnuje také malování a točení filmů. Před více jak patnácti lety vydal výpravnou publikaci s názvem Místopis prostějovských hostinců a spolkových domů, která měla obrovský úspěch, a vzápětí natočil procházku po prostějovských zákoutích spojených se zlatavým mokem s hercem Ladislavem Županičem.
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Později na to navázala další publikace Prostějovské hostince v historických fotografiích, kromě toho pracoval na řadě dalších knih a filmů věnovaných prostějovské architektuře nebo historii zdejšího sportu. Celkem má za sebou už jednadvacet publikací a dvakrát získal Cenu Olomouckého kraje. Jednu za dokument o architektuře právě s Miroslavem Chytilem a druhou loni za knihu o prostějovském pivovaru. Název poslední knihy má vlastně dva významy. "Chodíme ulicemi, ale nedíváme se nahoru. Krásné římsy, štuky a vikýře krásných klasicistních domů nevidíme. Druhou věcí je to, že když zvedneme hlavu, můžeme být hrdí na to, co v Prostějově naši předkové dokázali," vysvětluje Tomáš Vincenec.