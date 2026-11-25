Otec, který se o děti staral víc než matka, má na výchovné k důchodu stejný nárok jako ženy a přinese mu 500 Kč měsíčně za každé dítě. Má to ale jednu podmínku, o příplatek totiž musí požádat rovnou spolu se žádostí o starobní důchod, později už to zákon nedovolí. Od 1. ledna 2027 se navíc pravidla pro nové důchodce mění a poslanci teď hlasují o návrhu, který by výchovné pro nově přiznané penze zrušil úplně.
Výchovné dostane rodič s delší péčí
Představme si běžnou situaci po rozvodu. Otec a matka mají dvě děti, soud jedno svěří do péče otci, když jsou mu čtyři roky, a druhé zůstane u matky. Otec se o své dítě osobně stará až do jeho osmnáctin, takže splní všechny podmínky a při odchodu do penze dostane 500 Kč měsíčně. Matka zase získá výchovné za to druhé dítě. Rodiče si tak mohou příplatek za více dětí rozdělit, jenže vždy jen tehdy, když každý z nich ve větším rozsahu vychoval jiné dítě. Pokud se o všechny děti staral převážně jeden z nich, druhý nedostane nic.
Zákon totiž neřeší, kdo je zapsaný v rodném listu, ale kdo o dítě skutečně pečoval v největším rozsahu. Základní hranicí je alespoň deset let osobní péče do zletilosti. Pokud se otec ujal výchovy až po osmém roce věku dítěte, stačí mu pečovat osobně aspoň pět let až do osmnáctin. Počítají se děti vlastní, osvojené i ty, které člověk převzal do pěstounské nebo jiné náhradní péče na základě rozhodnutí soudu či orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Stejně přísné pravidlo platí i pro ovdovělého otce, který na výchovné dosáhne jen tehdy, když děti ve větším rozsahu vychovával on sám. Počet dětí nijak omezený není a nezáleží ani na tom, jestli vyrůstaly v Česku, nebo v zahraničí. U penzí přiznaných po roce 2022 pak vzniká nárok i v případě, že dítě zemřelo nejdříve v pěti letech a rodič o něj pečoval od narození.
Žádost musí na stůl spolu s důchodem
Tady ale leží hlavní past, na kterou část mužů doplácí. Zatímco penzistkám ze starších let chodil příplatek automaticky, u každého starobního důchodu přiznaného po roce 2022 musí žadatel o výchovné výslovně požádat, a to přesně ve stejnou chvíli, kdy podává žádost o samotnou penzi. Dodatečně to zákon nikdy neumožní. Kdo na formulář zapomene nebo si nárok rozmyslí až po přiznání důchodu, přijde o peníze natrvalo.
Při sepisování žádosti o důchod by měl úředník na okresní správě sociálního zabezpečení muže na možnost výchovného sám upozornit a zeptat se ho, zda ho chce uplatnit. Ještě tvrdší je pravidlo pro otce, kteří odešli do starobního důchodu před rokem 2023. Ti mohli o výchovné požádat nejpozději do 31. prosince 2024, takže kdo to do konce roku 2024 nestihl, už výchovné nedostane.
Spor s matkou řeší sociálka ve správním řízení
U starších ročníků může snadno nastat nepříjemný háček. Ženám, které byly ve starobním důchodu už před rokem 2023, totiž stát výchovné přiznal automaticky. Jenže pokud se o dítě ve skutečnosti staral víc otec a při svém odchodu do penze o výchovné požádá za totéž dítě, nastává spor.
Když se rodiče neshodnou, převezme věc správa sociálního zabezpečení a zahájí správní řízení. Úředníci si vyžádají doklady od všech, kteří se na péči podíleli, a mohou vyslechnout i svědky. Pokud řízení vyhraje otec, matce se starobní důchod o výchovné za toto dítě sníží. Při podání žádosti jinak stačí uvést dobu a rozsah péče a podepsat čestné prohlášení o tom, že otec pečoval v největším rozsahu a nedopustil se vůči dítěti závažného úmyslného trestného činu proti životu, zdraví, svobodě, rodině či lidské důstojnosti. Pokud žadatel s výsledným rozhodnutím úřadu nesouhlasí, má 30 dnů od doručení na podání písemných námitek.
Invalidní důchod nárok nedává
Na výchovné nemá nárok muž, který pobírá jen invalidní nebo vdovecký důchod. Získat ho může až společně se starobním důchodem. Pokud se mu invalidní důchod v 65 letech ze zákona změní na starobní, musí si o výchovné požádat nejpozději do dvou let od dosažení tohoto věku. Plných 500 Kč měsíčně za dítě pak nemusí dostat otec s takzvaným dílčím důchodem, který v Česku odpracoval jen část své kariéry. V takovém případě se mu výchovné krátí ve stejném poměru jako ostatní složky penze.
Od 1. ledna 2027 se pravidla mohou změnit
Pro otce, kteří míří do penze až od 1. ledna 2027, se hra mění. Podle dosud platného zákona má u nově přiznaných důchodů za první dvě děti nahradit výchovné takzvaný fiktivní vyměřovací základ za péči o dítě do tří let, odvozený od průměrné mzdy. Samotné výchovné 500 Kč by zůstalo až za třetí a každé další dítě, přičemž úřad má pro jistotu spočítat obě varianty a přiznat tu výhodnější.
Jenže i tato pravidla jsou ještě ve hře. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka totiž prosadil do vládní novely důchodového zákona pozměňovací návrh, podle kterého by výchovné zůstalo už jen u penzí přiznaných před rokem 2027, a to i za třetí a další dítě. Za péči o dítě do čtyř let by se novým důchodcům místo toho počítal fiktivní příjem 65 000 Kč měsíčně do chvíle, než tuto částku překročí průměrná mzda, která činila 51 966 Kč.
Návrh zároveň vrací valorizaci už vypláceného výchovného, kterou předchozí reforma od roku 2027 škrtla. Novela prošla ve Sněmovně druhým čtením, poslanci o ní hlasují tento týden a pak ji ještě čeká Senát a podpis prezidenta. Dokud změna neprojde, platí schválená reforma. Otec, kterému bude důchod přiznán ještě letos, má proto jistotu 500 Kč měsíčně jen tehdy, když o výchovné požádá rovnou spolu se starobním důchodem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, penize).