Poklad turisté objevili 8. února 2025 při procházce zalesněným svahem Zvičiny. V hliníkové dóze našli 598 mincí, které byly vyrovnané do jedenácti sloupečků a pečlivě zabalené do černé látky. Přibližně metr vedle objevili druhou schránku. Ta ukrývala další cennosti včetně šperků, tabatěrek a drobných osobních předmětů. Turisté se zachovali poctivě a celý nález odvezli do Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Pět kilogramů ryzího zlata
O skutečné hodnotě nálezu se nejprve museli přesvědčit odborníci. Zlaté mince byly poměrně snadno rozpoznatelné, u dalších předmětů to ale tak jednoduché nebylo. Proto se celý soubor dostal také k Puncovnímu úřadu, který provedl odbornou analýzu bez poškození jednotlivých předmětů.
Výsledek překvapil i zkušené odborníky. Ze zlata bylo i 34 předmětů z druhé schránky. Mezi nimi 16 tabatěrek, šperky a další drobnosti. Celý poklad vážil kolem sedmi kilogramů. Samotného ryzího zlata v něm bylo 5 230,56 gramu.
Podle ceny zlata v den nálezu, která činila 2 237,50 koruny za gram, představovala hodnota drahého kovu přibližně 11,7 milionu korun. Podle této částky kraj následně stanovil pro nálezce odměnu.
Mince nesou letopočet 1915
Pozoruhodné je také stáří jednotlivých předmětů. Na nejmladších mincích se objevuje letopočet 1915, což by mohlo svádět k představě, že celý poklad někdo zakopal právě v tomto roce. Odborníci ale při průzkumu objevili další důležité vodítko.
Na některých mincích se nacházejí dodatečné značky, které souvisejí s nově vzniklým Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců. Tyto značky byly na mince vyraženy až po rozpadu Rakouska-Uherska. Díky nim se podařilo určit, že schránky nemohly být ukryty před rokem 1921.
Poklad tedy vznikl jako soubor starších cenností, který někdo schoval až v meziválečném období. Kdo to byl a proč se rozhodl své bohatství zakopat právě na Zvičině, zůstává záhadou.
Vědce překvapilo rovněž složení mincí. Převládají mezi nimi ražby francouzského původu, nechybějí ale ani mince Rakouska-Uherska, Belgie nebo Osmanské říše. Naopak německé a československé mince v souboru zcela chybějí.
Komu zlato patřilo a proč ho majitel ukryl?
Původního majitele se nepodařilo vypátrat. Odborníci připouštějí několik možností. Poklad mohl patřit člověku, který se obával nacistického režimu a chtěl své úspory ukrýt před nebezpečím. Další možností je, že patřil některému z německy hovořících obyvatel Sudet, který byl po druhé světové válce odsunut a ke svému majetku se už nikdy nemohl vrátit.
Poctivost se turistům vyplatila
Královéhradecký kraj rozhodl o výši odměny v dubnu 2026. Dva turisté si mezi sebou rozdělí celkem 11,7 milionu korun. Jde o mimořádnou částku, která překonala dosavadní rekordy v odměňování nálezců archeologických pokladů v Česku.
Podle zákona o státní památkové péči mají lidé, kteří náhodně objeví archeologický nález z drahých kovů, nárok na finanční odměnu. U podobných nálezů se zpravidla odvíjí od hodnoty samotného kovu. Poklad ze Zvičiny se stal majetkem Královéhradeckého kraje a jeho nálezci dostanou odměnu odpovídající hodnotě ryzího zlata.
Celý soubor nyní uchovává Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Některé předměty ještě čeká restaurátorský zásah a muzeum plánuje vystavit kompletní nález veřejnosti. Návštěvníci tak budou mít možnost prohlédnout si nejen stovky zlatých mincí, ale také osobní předměty, které někdo před více než sto lety pečlivě ukryl a na které se na dlouhou dobu zapomnělo.
Zdroje článku: ceskenoviny.cz, idnes.cz, ct24.ceskatelevize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý