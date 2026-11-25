Látka, která už staletí vyvolává spory
V katedrále svatého Jana Křtitele v italském Turíně je uchováván jeden z nejznámějších předmětů křesťanské historie. Přibližně 4,4 metru dlouhé lněné plátno nese slabý obraz lidské postavy, který mnozí věřící spojují s pohřbem Ježíše Krista. Pro historiky a vědce však představuje především mimořádně složitý předmět, jehož původ a vznik zobrazení nejsou definitivně vysvětleny.
Dokumentovaná historie plátna sahá do středověku. V roce 1988 bylo podrobeno radiokarbonovému datování, jehož výsledek ukázal na období mezi lety 1260 a 1390 našeho letopočtu.
Toto datování se stalo jedním z nejdůležitějších argumentů v diskusi o jeho původu. Současně vyvolalo dlouhodobé spory o stav analyzovaného materiálu, možné kontaminace a reprezentativnost odebraného vzorku.
Nová studie zveřejněná 9. července 2026 v časopise Scientific Reports se však zaměřila na jinou otázku. Výzkumníky nezajímalo pouze stáří látky. Rozhodli se zjistit, jaké biologické stopy se v jejích vláknech zachovaly a co mohou vypovědět o historii zacházení s tímto neobvyklým předmětem.
Co všechno se může usadit na jediném kusu plátna
Historické textilie se během své existence dostávají do kontaktu s obrovským množstvím biologického materiálu. Lidé se jich dotýkají, přenášejí je, vystavují, ukládají a opravují. Do vláken se dostává prach, pyl, mikroorganismy i nepatrné částice lidské pokožky. Každý takový kontakt může zanechat biologickou stopu.
V případě Turínského plátna je tento problém mimořádně výrazný. Látka byla po staletí uchovávána, přemísťována a vystavována náboženské úctě. Její povrch proto nepředstavuje nedotčený archeologický materiál.
Mezinárodní tým vedený Giannim Barcacciou z Padovské univerzity zkoumal vzorky vláken odebraných během oficiálního sběru materiálu v roce 1978. Vědci využili moderní metody sekvenování DNA, které umožňují analyzovat genetický materiál přítomný ve vzorku bez nutnosti předem určit jediný hledaný organismus.
Tomuto přístupu se říká metagenomika. Jeho výhodou je možnost zachytit široké spektrum biologických stop. Právě to se v případě Turínského plátna ukázalo jako mimořádně pozoruhodné.
Ve vláknech se skrývala DNA mnoha lidí
Analýza odhalila několik různých linií lidské mitochondriální DNA. Mitochondrie jsou buněčné struktury, které mají vlastní genetickou informaci. Ta se dědí převážně po mateřské linii, a proto se využívá při studiu příbuznosti i dávných populací.
Vědci zaznamenali genetické varianty běžné v různých geografických oblastech, včetně západní Eurasie a Blízkého východu. Právě tento výsledek okamžitě vyvolal zájem médií, protože oblast Blízkého východu má pro tradiční výklad původu plátna zásadní význam. Jenže samotná přítomnost určité mitochondriální linie nedokazuje, že látka pochází z daného regionu.
Genetické varianty se v průběhu staletí šířily spolu s lidskými populacemi. Stejná linie může být přítomna v několika geografických oblastech a DNA na historickém předmětu může pocházet od lidí, kteří se jej dotýkali mnohem později než v době jeho výroby.
Výzkumníci navíc dokázali spojit jednu z identifikovaných genetických linií s člověkem, který se podílel na odběru vzorků v roce 1978. To je mimořádně názorný důkaz, jak snadno se moderní biologický materiál může stát součástí genetického záznamu historického artefaktu.
Nejen lidé. Také rostliny a mikroorganismy
Lidská DNA představovala pouze část nalezeného genetického materiálu. Vědci identifikovali také stopy různých rostlin, bakterií a dalších mikroorganismů.
Některé rostlinné sekvence odpovídaly druhům, které mohly pocházet z historických prostředí, v nichž bylo plátno uchováváno. Jiné ukazovaly na pozdější biologickou kontaminaci. Mimořádnou pozornost vzbudily například genetické stopy související s mrkví. Historie šlechtění některých jejích barevných odrůd naznačuje, že alespoň část tohoto materiálu se na plátno dostala relativně pozdě.
Takový nález samozřejmě neznamená, že někdo na relikvii záměrně pokládal zeleninu. Rostlinná DNA se může šířit prostřednictvím drobných částic, prachu a nepřímých kontaktů. Podobně vědci zaznamenali mikroorganismy spojované s lidskou pokožkou, například bakterie rodů Cutibacterium a Staphylococcus.
Objevili rovněž mikrobiální komunity, jejichž příbuzní žijí ve slaných prostředích. Tento výsledek někteří komentátoři spojovali s oblastí Mrtvého moře. Podobné mikroorganismy však nejsou jednoznačným geografickým razítkem. Mohou se vyskytovat i v dalších prostředích s odpovídajícími podmínkami.
Právě proto je interpretace takových údajů mnohem složitější, než by naznačoval atraktivní titulek o DNA prokazující původ relikvie.
Proč nalezená DNA neodhalí Ježíšovu identitu
Představme si, že bychom na několik století starém obrazu našli DNA člověka. Znamenalo by to automaticky, že patřila malíři? Samozřejmě ne. Mohla pocházet od restaurátora, majitele, pracovníka muzea nebo člověka, který se obrazu dotkl při přepravě. U Turínského plátna platí stejný princip.
Aby bylo možné genetický materiál spojit s konkrétní historickou osobou, museli bychom mít spolehlivý způsob, jak určit jeho stáří, původní umístění a vztah k době používání látky. Vědci nic takového v nové studii neprokázali.
Genetická analýza proto nemůže určit, zda plátno skutečně sloužilo při pohřbu Ježíše Krista. Neposkytuje ani spolehlivou odpověď na otázku, jak vznikl obraz lidského těla na jeho povrchu. Výsledky je nutné chápat jako informace o biologickém materiálu, který se ve vzorcích nahromadil. To však samo o sobě neznamená, že jsou bezcenné. Naopak ukazují, jak komplexní může být historie jednoho kulturního předmětu.
Věda musí odlišovat stáří látky od stáří nečistot
Jednou z největších komplikací při studiu historických artefaktů je právě rozdíl mezi samotným předmětem a látkami, které se na něm postupně usadily. Textilní vlákno může vzniknout v určitém historickém období, ale DNA na jeho povrchu může pocházet z mnoha pozdějších století. Přesně tento rozdíl je důležitý také při interpretaci Turínského plátna.
Nová genetická studie nenahrazuje radiokarbonové datování a nemůže sama potvrdit ani vyvrátit jeho výsledky. Používá totiž jinou metodu a odpovídá na jinou otázku. Pozoruhodné je, že moderní genetické technologie dokázaly ze vzorků odebraných téměř před půlstoletím získat informace, které tehdejší výzkumníci nemohli analyzovat.
Zároveň však odhalily, jak důležité je při práci s historickým materiálem kontrolovat kontaminaci a nepřipisovat nalezeným molekulám větší vypovídací hodnotu, než skutečně mají.
Relikvie jako biologický archiv
Turínské plátno zůstává předmětem, který spojuje historii, náboženství, chemii, fyziku i moderní forenzní vědu. Genetická analýza do této dlouhé diskuse přinesla nový druh informací. Nejde o konečný důkaz pravosti ani o definitivní vysvětlení původu obrazu.
Výzkum však ukazuje něco neméně poutavého: historické předměty mohou uchovávat biologické stopy mnoha různých období. V jednom kusu látky se tak mohou setkávat genetické pozůstatky lidí, kteří jej dávno před naším narozením uchovávali, zkoumali nebo se ho jednoduše dotýkali.
Pro budoucí archeologii a konzervátorskou vědu to představuje významnou příležitost. Metagenomické metody mohou pomoci rekonstruovat historii zacházení s artefakty, jejich mikrobiální prostředí a procesy, které ovlivňují jejich zachování. Největší záhada Turínského plátna tím sice nezmizela, ale jeho biologická historie je nyní o něco lépe prozkoumaná.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Scientific Reports – DNA signatures preserved in the official 1978 sample collection of the Shroud of Turin [2], University of Padua – The results of new research based on sequencing DNA found on the Shroud were presented [3], Scientific American – No, Shroud of Turin DNA analysis doesn't show relic's origins, experts say [4], img ai generated