Řada infekcí se může přenést z matky na nenarozené dítě a zásadně ovlivnit jeho vývoj. Právě na tyto případy se zaměřuje Ambulance pro rizikové infekce v těhotenství a vrozené nákazy při Klinice infekčních chorob FN Brno. Její tým nově zveřejnil na webu nemocnice podrobný přehled jednotlivých onemocnění, jejich příznaků i možností, jak se jim vyhnout.
Kočka není hlavní viník
Nový průvodce si klade za cíl srozumitelně vysvětlit základní pravidla a uvést na pravou míru časté polopravdy.
„Kupříkladu v rámci prevence toxoplazmózy panují jisté mýty, že je rizikové pouze mít doma kočku a starat se o ni. Přitom mnohem významněji je přenos toxoplazmózy v Evropě spojen s konzumací syrového masa nebo nemyté zeleniny,“ vysvětluje primářka kliniky Radana Pařízková.
Podle její kolegyně Nikol Mihaldové se lékařky snažily informace sepsat tak, aby byly pro ženy co nejpraktičtější. „Jde vlastně o jednoduchá opatření, která mohou dodržovat doma, a tak významně snížit rizika infekcí,“ doplňuje.
Toxoplazmóza je parazitární onemocnění, které způsobuje prvok Toxoplasma gondii. V Česku ji v sobě v klidové formě nosí až čtvrtina lidí. Zatímco zdravému člověku obvykle potíže nedělá, pro těhotné ženy a lidi s oslabenou imunitou představuje vážné riziko.
Nákaza, o které těhotná ani neví
Velkým problémem některých vrozených nákaz – například toxoplazmózy nebo cytomegaloviru – je, že u budoucí matky často proběhnou zcela bez příznaků.
Cytomegalovirus je běžný herpetický virus, který po první nákaze zůstává v těle po celý život v klidové formě a může se kdykoli znovu aktivovat. U zdravých lidí většinou probíhá bez příznaků nebo jen jako lehké nachlazení. Vážné komplikace ale hrozí v těhotenství, u novorozenců a lidí s oslabenou imunitou.
„Ženy často vůbec netuší, že se nakazily. Takto nerozpoznaná infekce matky může v případě přenosu na plod významně ovlivnit jeho vývoj a vést k poruchám sluchu nebo opoždění vývoje dítěte různého stupně závažnosti,“ varuje infektoložka Monika Krause.
Riziko vážných následků je přitom u cytomegaloviru nejvyšší ve chvíli, kdy k první nákaze dojde těsně před otěhotněním nebo v prvním trimestru. Proto odbornice apelují na to, aby ženy řešily prevenci ideálně už při plánování rodiny, případně hned po zjištění těhotenství.
Klíčový je čas
Preventivní opatření se u jednotlivých nemocí liší. Kromě základních hygienických a režimových návyků pomáhají u vybraných infekcí také vyšetření protilátek nebo očkování. A pokud už k nákaze dojde, rozhoduje čas.
„Časné odhalení probíhající nákazy matky u řady vrozených infekcí může napomoci zahájení brzké léčby snižující riziko přenosu či významných následků,“ uklidňuje Krause.
Infektologové z FN Brno při péči o pacientky spolupracují s gynekology, neonatology i mikrobiology. Do ambulance je potřeba se předem telefonicky objednat.