Nejbližší kamarádka jí podle jejích slov řekla, že vypadá jako muž a že to vypadá hrozně. Doma to nebylo o moc lepší: rodiče si utahovali, že u diety nevydrží a že to stejně vzdá. Ivonne Michel, kulturistce z Panamy, bylo tehdy 21, pracovala na plný úvazek, večer seděla na přednáškách a v posilovně neměla jediného člověka, který by jí poradil. Stejné poznámky, jaké slýchala od kamarádky, jí podle vlastních slov píšou cizí lidé i po 8 letech a 10 soutěžích. Redakce MMAmag si její cestu rozepsala podle údajů z rozhovoru rok po roce a nejzajímavější číslo celého příběhu je to nejméně nápadné.
Trénovala třikrát týdně a doma se smáli, že to vzdá
S tréninkem začala v roce 2018. Nikdo z jejího okolí necvičil, nikdo jí neporadil. „Nikdo kolem mě netrénoval, nikdo neměl vztah k fitness, takže jsem neměla žádné vedení,“ popsala magazínu PEOPLE. K tomu podle svých slov špatně jedla.
Den měla nacpaný k prasknutí. Vstávala v 5.30, v 7.00 nastupovala do práce, o polední pauze psala školní úkoly, večer chodila na přednášky a domů se vracela skoro ve 23.00. Na posilovnu zbývaly 3 tréninky týdně. V době rozhovoru jí bylo 29 let.
Michel nikdy nestála v kleci ani v ringu. Do rubriky, kterou jinak plní výroky bojovníků a ohlášené zápasy, patří jako kuriozita z okraje sportu. Posměšky od kamarádky i od rodičů přitom popisuje jako to nejtěžší z celého začátku: „Když jsem začala trénovat doma, rodiče si ze mě utahovali: U diety nevydržíš. Vzdáš to,“ vzpomíná. Postoj rodiny se podle ní otočil, cvičit začala i její matka a otec si víc hlídá zdraví.
Číslo na váze přitom o její proměně nevypovídá skoro nic.
Číslo na váze zůstalo skoro stejné. Tak proč jí nesedí staré oblečení
Za celou tu dobu jí na váze ubyly 2 libry, tedy zhruba 0,9 kg. Oblečení si přesto kupuje v jiné velikosti než na začátku: podle rozhovoru přešla z velikosti L na S. „Rozdíl je v přestavbě těla,“ říká Michel. „Stejná váha, úplně jiné tělo.“
Velikosti oblečení se u každé značky měří jinak, takže jde o její popis, ne o univerzální metriku. Zato roky se spočítat dají. Od prvního tréninku ke dni, kdy se rozhodla soutěžit, uplynuly 2 roky. Do prvního závodního pódia 4 roky. Do stavu, který popisuje v rozhovoru, 8 let.
|Rok
|Milník
|Odstup od startu
|2018
|první trénink ve 21 letech
|0 let
|2020
|rozhodnutí soutěžit po 2 letech v posilovně
|2 roky
|2022
|soutěžní debut
|4 roky
|2026
|10 soutěží, posilovna, značka, online platforma
|8 let
Počítáno v celých kalendářních letech, protože měsíc, ve kterém s tréninkem začala, rozhovor neuvádí. První z těch 10 startů má ale scénu, kterou by si v roce 2018 nepředstavila.
Trenér ji přivedl na pódium. Podle svých slov tam skončila druhá za ženou mířící na Olympii
K soutěžení ji dostal její trenér. Ten už měl podle Michel za sebou přípravu jiných závodníků a seznámil ji s NPC Worldwide i s kategorií Wellness. NPC Worldwide není jedna soutěž, ale mezinárodní systém kulturistických závodů s regionálními akcemi a kvalifikacemi.
Proč kvůli tomu závodnice z Panamy objíždí půl kontinentu? Z dokumentu s pravidly regionálních kvalifikací, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Panama patří mezi země s požadavkem regionálního certifikátu a že jej panamští sportovci mohou splnit ve 13 zemích od Argentiny po Venezuelu. Soutěží má podle rozhovoru za sebou 10, ve Střední i Jižní Americe. Vrchol popisuje sama: na jihoamerickém šampionátu v Argentině skončila podle svých slov druhá a vítězka se hned další den kvalifikovala na Mr. Olympia.
Redakce MMAmag otevřela oficiální pravidla kategorie Women’s Wellness, ve které závodí. Hodnotí se v ní estetika, ženskost a atletická postava s výraznějším rozvojem spodní části těla. Naopak se v ní nehledá hluboká svalová separace a žíhání na hýždích, stehnech ani lýtkách. Je to tedy kategorie o tvarech, ne o maximální vyrýsovanosti.
Jenže 10 soutěží ve dvou kontinentálních regionech něco stojí. A účet si podle svých slov platila dřív, než jí fitness začalo něco vracet.
Co jí deset pódií vyneslo a co ji to stálo
ANALÝZA Michel podle rozhovoru provozuje posilovnu, má vlastní značku sportovního oblečení a spustila online platformu Ivonnefit. Co to znamená v číslech, v rozhovoru nezaznělo: tržby, počet klientů ani velikost posilovny neuvádí. Proti tomu stojí náklady, které vyjmenovává slovy, ne částkami. Cestování, registrační poplatky, soutěžní plavky, jídlo, doplňky.
Pravidla, která po ní chtějí regionální kvalifikaci, znamenají cestu na vlastní účet. Start na soutěži tak popisuje jako položku, kterou platí, ne jako výdělek. K látkám zvyšujícím výkon přistupuje podle rozhovoru pro PEOPLE konzervativně a s ohledem na zdraví; nezávislé ověření ani výsledky testů veřejně k dispozici nejsou. Sebevědomí podle ní přišlo až ve chvíli, kdy si vedle zkušenějších soupeřek uvědomila, že je na jejich úrovni.
Nejprokazatelnějším výnosem osmi let tak není ani jeden z 10 startů, ale to, že se z koníčku stala živnost. Na váze se za tu dobu změnilo necelé kilo. Všechno ostatní kolem ní úplně.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek