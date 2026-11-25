Vánoční přání bývají o klidu a rodině. To, které vyletělo z telefonu Cédrica Doumbého, slibuje, že jeden muž usne dřív než děti u stromečku. Francouz odpočítal poslední měsíc do zápasu s Jakem Paulem a rovnou oznámil, že Vánoce jsou zrušené. Zní to jako běžný trash talk před velkou show. Ve zrcadleném záznamu toho příspěvku a v přepisu pařížské tiskové konference ale redakce MMAmag našla stopu, že vánoční nápad nebyl Doumbého.
Vzkaz, který dorazil měsíc před stromečkem
Cédric Doumbé, 34letý francouzský bojovník narozený v Kamerunu s bilancí 6-1 v MMA a bývalý dvojnásobný šampion kickboxerské organizace GLORY, zveřejnil text 24. listopadu 2026. Redakce MMAmag ho našla ve zrcadleném záznamu jeho instagramového účtu s časem 15:24; v příspěvku jsou označeni Jake Paul, organizace PFL i promotérská firma Most Valuable Promotions.
„Zbývá jeden měsíc. Jaku, máš třicet dní na to, aby sis užíval, že jsi Santa. Na Štědrý večer tě uspím před dětmi,“ napsal Doumbé. A hned pokračoval: „Dubaji, připrav se. Francie, tenhle zápas je pro tebe. Vánoce jsou zrušené.“
Je to jeho tvrzení, ne předpověď výsledku. Soupeřem mu bude 29letý americký boxer Jake Paul s profesionální bilancí 12-2. A Doumbého „jeden měsíc“ platil ke dni příspěvku: k 25. listopadu 2026 zbývá do zápasu 29 dní. Motiv Santy a uspávání se v téhle přestřelce navíc neobjevil poprvé a první ho nepoužil Francouz.
Santu vytáhl na stůl někdo jiný
O tři týdny dřív sáhl po stejném obrazu sám Paul. Ve videu na sociálních sítích podle The Independent ze 4. listopadu 2026 řekl, že na Blízkém východě bude někdo uspán a nebude to Santa.
Vánoční termín vysvětlil na úvodní tiskové konferenci v Paříži. V přepisu, který PFL zveřejnila 10. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala pasáž, kde Paul tvrdí, že „na Štědrý večer neexistuje žádná forma zábavy“, a proto chtěl zápas právě tehdy. Ve stejném přepisu stojí i Doumbého věta „Potřebuju jen jednu ránu. Udělal jsem to už pětačtyřicetkrát.“
Instagramový vzkaz tak není spontánní výkřik. Je to třetí díl jedné propagační hry, ve které si oba muži podávají stejnou rekvizitu. Samotný večer bude přitom překvapivě střízlivý: Doumbé nesmí kopat.
8 kol, žádné kopy a jediný boxerský zápas
Z oficiálního oznámení, které PFL zveřejnila 10. listopadu 2026, redakce MMAmag vyčetla, že nejde o MMA ani kickbox, ale o profesionální box na 8 kol v křížové váze do 90,7 kg (200 liber) s rukavicemi o hmotnosti 10 uncí. Termín 24. prosince 2026, dubajskou halu a začátek v 19:00 místního času potvrzuje i kalendář Visit Dubai. O titul se podle dostupného oznámení nebojuje. PFL je americká organizace smíšených bojových umění, Most Valuable Promotions je promotérská firma, kterou spoluvlastní Paul.
|Sport
|Jake Paul
|Cédric Doumbé
|Box
|12-2
|1-0
|Kickbox
|—
|75-7-1
|MMA
|—
|6-1
Muž se 75 výhrami v kickboxu jde do ringu, ve kterém podle Sky Sports absolvoval jediný profesionální zápas, v roce 2015 a na body. Riziko ale oba nemají stejné.
Komu se Vánoce zruší doopravdy
ANALÝZA Doumbé mluví o zrušených svátcích, ztratit však může víc ten druhý. Z výsledkového dokumentu floridské atletické komise, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že britský boxer Anthony Joshua porazil Paula 19. prosince 2025 v Miami knockoutem v 6. kole v čase 1:31. Paul tehdy vážil 98,2 kg (216,6 libry).
K dubajskému večeru si Američan přidal vlastní sázku. Na pařížské tiskovce 10. listopadu 2026 řekl: „Pokud s tímhle chlapem prohraju, na 100 % končím.“ Zatím je to slib do mikrofonu, ne podepsaný závazek. Vánoční termín, Dubaj a soupeř s kickboxerskou aurou tedy nejsou jen reklama: Paul si vybírá první zápas po knockoutu a sám zvedá cenu případné druhé prohry.
Doumbé napsal, že Vánoce jsou zrušené. Z dokumentů ale plyne, že zrušit se můžou spíš Paulovi, a nejen prosincové svátky. Jediný, komu může Štědrý večer v Dubaji ukončit něco většího než svátky, je muž, který si ten termín vymyslel sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek