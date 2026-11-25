Aljamain Sterling, 37letý americký bojovník v pérové váze do 66 kg s bilancí 26-5 před zápasem, měl Kevina Vallejose, 24letého argentinského bojovníka ve stejné váze s bilancí 18-1 před zápasem, v sevření hned několikrát. Pokaždé mu soupeř nějak vytekl z rukou ven. Pro muže, jehož kariéra stojí na wrestlingu, to byla nepříjemná patnáctiminutovka. Bývalý šampion UFC v bantamové váze prohrál s o třináct let mladším Argentincem jednomyslně v předposledním zápase turnaje UFC Qatar, akce největší světové MMA organizace z 21. listopadu 2026 v Dauhá, který česká scéna sledovala kvůli Jiřímu Procházkovi v hlavním zápase. Pak se pustil do rozboru a nahlas se podivil, jak je možné z tak hlubokých úchopů zmizet. Z greasingu, tedy ze zakázaného mazání těla, ho přitom podle svých slov neobviňoval. Redakce MMAmag k tomu prošla jeho vyjádření z obou dnů, čísla ze zápasu i pravidlový dokument, který mazání těla definuje.
To slovo Sterling nevyslovil. Stačilo, že ho všichni slyšeli
Bezprostředně po zápase to vypadalo na klasickou stížnost poraženého na bodování. Na svém účtu na síti X napsal Sterling 21. listopadu 2026: „Co se dá dělat? Když tam s někým jste, zasahujete častěji a nutíte ho míjet, čekali byste, že zápas urvete. Dnes smůla. Gratuluju, Kevine.“ O tři dny později zněl jinak.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe tento příspěvek a pasáž z jeho pozdějšího videorozboru, který 24. listopadu 2026 přepsal server MMA Fighting. Tam už Sterling říká: „Dostal jsem se u některých nástupů hodně hluboko. Když takhle spojím ruce, obvykle se nezvednete. Nikdy jsem nezažil, aby mi někdo takhle zmizel z rukou.“ Hned dodal, že netvrdí, že se soupeř namazal, a že Vallejos odvedl v obraně skvělou práci.
Proč je i náznak takový kalibr, stojí v Unified Rules of Mixed Martial Arts, tedy ve sjednocených pravidlech MMA. Gely, oleje, balzámy a krémy na těle jsou zakázané, vazelína smí jen na obličej u klece a pod dohledem určené osoby komise. Trestem může být odečet bodu nebo diskvalifikace.
Čísla ze zápasu přitom ukazují přesně to místo, kde Sterlingovi došla trpělivost, a s mastnotou nemá nic společného.
Dvanáct pokusů, jeden takedown a lístky, které to viděly jinak
Vallejos vyhrál jednomyslným rozhodnutím po třech kolech (3. kolo, 5:00) na bodovacích lístcích 30:27, 30:27 a 29:28. Sterling šel do zápasu s bilancí 26-5, odchází s 26-6. Vallejos vylepšil 18-1 na 19-1 a v UFC je po pěti zápasech stále neporažený.
Ze statistiky zápasu, se kterou redakce MMAmag pracovala, plyne klíčový údaj: Sterling dokončil jediný takedown z dvanácti pokusů. Údaje pocházejí z MMA Fighting, který je výslovně vztahuje k databázi UFC Stats.
|Ukazatel
|Hodnota
|Odkud
|Pokusy o takedown
|12
|UFC Stats podle MMA Fighting
|Dokončené takedowny
|1
|UFC Stats podle MMA Fighting
|Úspěšnost
|8,3 %
|výpočet redakce MMAmag
Verdikt se nelíbil všem. Bojovník Lerone Murphy označil výsledek po zápase na sociální síti za „loupež“, což je jeho hodnocení, ne stanovisko komise.
Vallejos si ta čísla přečetl taky a odpověděl Sterlingovi tak, že mu nabídl letenku.
Argentinec mu nabídl letenku a sedmatřicet let navrch
Kevin Vallejos nejdřív mluvil věcně. V rozhovoru pro Yahoo Sports, který 25. listopadu 2026 citoval server MMA Mania, tvrdí, že šlo o velmi taktický zápas a že soupeři vypnul to nejlepší, co má: „Úplně jsem zneškodnil jeho nejlepší zbraně, tedy grappling. A i v postoji to bylo těsné, ale vyhrál jsem to. Zranil jsem ho víc než on mě.“
Pak přitvrdil. Podle něj ho Sterling tím náznakem znevážil a přidal nejtvrdší větu: „Je mu 37 a očividně neumí prohrávat.“
Ve zrcadleném výpisu účtu @ElChinoVallejos, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je navíc jeho příspěvek z 24. listopadu 2026: „Vítáme Sterlinga v Argentině, aby se naučil, jak vstáváme. Nepotřebujeme greasing, prostě jen vstáváme. Dva tři roky v Mar del Plata a zapomeneš, brácho.“ Jsou to jeho tvrzení a jeho reakce, nic víc. Žádný oficiální verdikt o porušení pravidel v téhle kauze neexistuje.
Spor o kapku vazelíny mezitím dostal cenovku v podobě pořadí v divizi.
Pět výher v řadě a najednou se v pérové váze mluví o pásu
V oficiálním žebříčku UFC redakce MMAmag porovnala pořadí před turnajem a po něm. Materiály před turnajem uváděly Vallejose jako devátého v pérové váze, k 25. listopadu 2026 je v oficiálním pořadí třetí. Sterling je šestý.
Sám Argentinec po zápase 21. listopadu 2026 neskrýval, kam míří: „Myslím, že jediná logická možnost je Volkanovski. Doufám, že mi tu příležitost dá.“ Oficiálně mu ale UFC nic neoznámilo. Server MMA Fighting k tomu napsal, že Sterlinga porážka z nejužší titulové debaty v pérové váze přinejmenším dočasně vyřadila.
Zbývá otázka, kdo na téhle výměně vlastně vydělal nejvíc.
Kdo z toho vyšel líp
GLOSA Náznak o kluzkém soupeři je v MMA univerzální útěcha. Nestojí nic, nedá se vyvrátit a ten, kdo ho pronese, se může schovat za větu, že přece nikoho neobviňuje. Sterling ji vyslovil poctivě. Efekt měl stejný, jako kdyby ji neřekl.
Vallejos z toho vytěžil víc než z patnácti minut v kleci. Jedna věta, jedna pozvánka a najednou je z neznámého jména třetí muž divize, o kterém se mluví i mimo výsledkové servery. Sterlingovi vyklouzl z rukou soupeř. A pak mu vyklouzlo i vysvětlení.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková