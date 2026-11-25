Středočeští kriminalisté stíhají muže z Berounska, který brutálním způsobem zabil štěně. Tyran je ve vazbě, policisté hledají svědky. Za smrtí jedenáctiměsíčního zlatého retrívra by přitom měla stát hvězda G MMA Matouš Kaluba. Nepřímo to potvrdil i promotér organizace Jakub Jíra.
Za otřesnou smrtí štěněte na Berounsku má stát hvězda G MMA. Muž je ve vazbě
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě.
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