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Seniora na Frýdecko-Místecku napadl býk. Ve vážném stavu letěl do nemocnice vrtulníkem

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V obci Řepiště na Frýdecko-Místecku napadl v neděli podvečer třiasedmdesátiletého muže býk. Senior utrpěl vážná poranění hrudníku a vrtulníkem byl převezen do ostravské Fakultní nemocnice.
Seniora na Frýdecko-Místecku napadl býk. Ve vážném stavu letěl do nemocnice vrtulníkem

Seniora na Frýdecko-Místecku napadl býk. Ve vážném stavu letěl do nemocnice vrtulníkem

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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