Seniora na Frýdecko-Místecku napadl býk. Ve vážném stavu letěl do nemocnice vrtulníkem

Seniora na Frýdecko-Místecku napadl býk. Ve vážném stavu letěl do nemocnice vrtulníkemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Seniora na Frýdecko-Místecku napadl býk. Ve vážném stavu letěl do nemocnice vrtulníkemZdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 12.10.2026 07:40
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