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Popravili tam Píku a věznili Havla. Lidé měli obří zájem o prohlídku největší věznice v ČR

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Věznice po celém Česku historicky poprvé otevřely své brány veřejnosti a nabídly mimořádné prohlídky. Zájem byl tak obrovský, že dokonce zkolaboval registrační server, který navštívily statisíce lidí. Největší zájem byl o věznici v Plzni, která je největší a architektonicky nejpůsobivější.
Popravili tam Píku a věznili Havla. Lidé měli obří zájem o prohlídku největší věznice v ČR

Popravili tam Píku a věznili Havla. Lidé měli obří zájem o prohlídku největší věznice v ČR

Zdroj: Vězeňská služba ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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