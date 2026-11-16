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Kristýna Schicková dlouho tajila konec manželství. Teď vysvětlila důvod a prozradila, s kým stráví Vánoce

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Modelka Kristýna Schicková se rozhodla otevřeněji promluvit o změnách ve svém osobním životě. Rozchod s bývalým manželem oznámila veřejnosti až s výrazným odstupem a nyní vysvětlila, proč si tak zásadní rozhodnutí nechávala pro sebe. Prozradila také, jak budou letos vypadat první oddělené Vánoce.
Kristýna Schicková

Kristýna Schicková

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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