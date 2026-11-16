Kristýna Schicková dlouho tajila konec manželství. Teď vysvětlila důvod a prozradila, s kým stráví Vánoce
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Kristýna SchickováZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 16.11.2026 11:39
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Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
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