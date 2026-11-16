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Filip Chytil ukončil třináctiměsíční čekání na gól. Po sérii zranění se stal první hvězdou zápasu NHL

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Český hokejový útočník Filip Chytil má za sebou večer, na který dlouho čekal. Po opakovaných zdravotních komplikacích a dlouhé době bez vstřelené branky se v NHL prosadil hned dvakrát. Výrazně tak pomohl Vancouveru k vítězství 6:3 nad Vegas a vysloužil si ocenění pro nejlepšího hráče utkání.
Filip Chytil ukončil třináctiměsíční čekání na gól. Po sérii zranění se stal první hvězdou zápasu NHL

Filip Chytil ukončil třináctiměsíční čekání na gól. Po sérii zranění se stal první hvězdou zápasu NHL

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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