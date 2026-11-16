Nvidia čelí vzpouře kvůli odchodu svého šéfa. Za Huanga se postavil i Elon Musk

Foto: Magnific
Odchod Jensen Huang z vedení společnosti
Nvidia se mění v jeden z největších personálních otřesů technologického průmyslu. Jen několik dní po jeho rezignaci vznikla iniciativa Stand with Jensen, která požaduje návrat dlouholetého šéfa do funkce generálního ředitele. Podle aktuálních informací serveru TechRadar získala petice již více než 175 tisíc podpisů. Mezi jejími podporovateli figurují také Elon Musk a další známé osobnosti technologického světa. TechRadar+1
Nvidia oficiálně oznámila Huangovu rezignaci 12. listopadu 2026. Zakladatel společnosti opustil pozici generálního ředitele, prezidenta i člena představenstva. Dočasným vedením byla pověřena dosavadní finanční ředitelka Colette Kress, která ve firmě působí od roku 2013. Představenstvo zároveň zahájilo hledání trvalého nástupce.
Události následovaly po zveřejnění závažných informací o Huangově soukromém životě, včetně zpráv o vztahu se ženou podezřívanou z vazeb na čínské zpravodajské služby. Jde o mediálně popisovaná podezření, nikoliv o prokázané závěry vyšetřování.
Čip
Foto: Magnific
Elon Musk a další technologičtí lídři žádají Huangův návrat
Iniciativa Stand with Jensen požaduje po představenstvu Nvidie tři zásadní kroky. Prvním je okamžité navrácení Huanga do funkce, případně veřejné vysvětlení, proč jeho další působení není možné. Druhým požadavkem je nezávislé vyšetřování a spravedlivé posouzení všech okolností. Třetím je transparentní informování veřejnosti o rozhodovacím procesu a zohlednění zájmů zaměstnanců i akcionářů.
Petici podle zveřejněných informací podpořili Elon Musk, šéf Epic Games Tim Sweeney, generální ředitel Shopify Tobias Lütke, bývalý šéf Uberu Travis Kalanick či technologický ředitel Hugging Face Julien Chaumond. Podpora přitom není omezena pouze na známé podnikatele. Organizátoři uvádějí také tisíce podpisů lidí, kteří se označují za zaměstnance Nvidie. TechRadar+1
Právě u počtu podporovatelů je ovšem nutná opatrnost. Web petice výslovně upozorňuje, že deklarované pracovní pozice a vztah podepsaných osob k firmě nejsou nezávisle ověřovány. Nelze proto potvrdit, že každý uvedený podpis skutečně patří deklarované osobě nebo zaměstnanci společnosti.
Podstatné je také to, že iniciativu neorganizuje samotný Huang. Jde o nezávislou kampaň, která podle vlastního vyjádření nemá jeho oficiální podporu. Její organizátoři přitom nezpochybňují potřebu případného vyšetření. Kritizují především možnost, že se o konci dlouholetého šéfa rozhodlo bez dostatečně transparentního procesu.
Může se Jensen Huang skutečně vrátit?
Celá situace dostává další rozměr kvůli informacím, podle nichž Huang sám zvažuje návrat do vedení společnosti. Server TechRadar s odkazem na Financial Times informuje o zákulisních jednáních a možné mobilizaci vlivných osobností technologického průmyslu, které by se pokusily představenstvo přesvědčit ke změně postoje. Nejde však o oficiálně oznámený Huangův plán. TechRadar
Jeho návrat by představoval neobvyklý obrat. Huang spoluzaložil Nvidii v roce 1993 a během následujících 33 let ji přivedl od výrobce grafických procesorů k jednomu z nejvýznamnějších dodavatelů výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci. Jeho osobní vliv na strategii firmy byl mimořádný, což komplikuje hledání nástupce, který by dokázal pokračovat ve stejném směru.
Současná situace přitom není pouze otázkou osobních sympatií.
Nvidia stojí za platformou CUDA, grafickými čipy GeForce i výpočetními systémy využívanými v největších AI datových centrech. Změna vedení může ovlivnit dlouhodobou strategii, přístup k investicím i vztahy s klíčovými zákazníky. Samotná výměna generálního ředitele však automaticky neznamená změny dostupnosti grafických karet nebo přerušení vývoje nových produktů.
Představenstvo společnosti ostatně ve svém oficiálním oznámení vyjádřilo důvěru Colette Kress a celému vedení. Současně deklarovalo, že dosavadní produktové plány a závazky vůči zákazníkům mají pokračovat bez přerušení. NVIDIA Newsroom
Zdroj:
https://www.techradar.com/computing/gpu/stand-with-jensen-petition-calling-for-return-of-huang-as-nvidias-ceo-gains-175-000-signatures-including-elon-musk-tim-sweeney-and-other-high-profile-tech-execs
https://standwithjensen.com