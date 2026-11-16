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Poctivý český bramborový salát. Osvědčený recept na přílohu, která chutná nejen o Vánocích

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Bramborový salát je u nás skoro rodinné stříbro a každá domácnost má pocit, že ten její je jediný správný. Za mě je nejdůležitější jedno pravidlo: brambory uvařit ve slupce a nechat úplně vystydnout, klidně do druhého dne. Jinak z něj bývá spíš ulepená hmota než salát.
Fotografie k bramborovému salátu

Fotografie k bramborovému salátu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když se bramborový salát povede, mizí po lžících: Poctivý recept na krémovou českou klasiku
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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