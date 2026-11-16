Poctivý český bramborový salát. Osvědčený recept na přílohu, která chutná nejen o Vánocích

má v Bramborový salát českých kuchyních skoro vlastní kategorii. Recept se dědí, upravuje a dost často i hájí u stolu. Jednu věc bych ale nevynechával: brambory uvařit ve slupce a nechat je pořádně vychladnout, ideálně do druhého dne. Když se krájí ještě teplé, salát snadno sklouzne k těžké, trochu mazlavé hmotě.
Wikipedie ho popisuje jako studený
z vařených brambor a v salát české praxi si ho člověk nejčastěji představí vedle řízku. Na tom se asi není moc co přít. Horší už je shoda na tom, co všechno má přijít do mísy. Někde hrášek, jinde měkký salám, někdo bez mrknutí oka přidá i jablko. Tady držím spíš domácí klasiku: lák z okurek, trochu plnotučné hořčice a hlavně čas v lednici, aby se jednotlivé chutě trochu srovnaly.
Nikdy nemíchejte do teplých brambor. Je to majonézu lákavá zkratka, hlavně když se spěchá, ale salátu tím člověk moc nepomůže. Navíc chutná líp druhý den, takže není důvod všechno dohánět těsně před obědem. Večer promíchat, přikrýt a nechat v chladu. Recept na klasický bramborový salát
Doba přípravy: 40 minut + chlazení přes noc Co potřebujeme
Základ: 800 g brambor vařených ve slupce 3 ks vajec 4 ks kyselých okurek 1 ks menší cibule 1 ks mrkve menší kus celeru 100 g měkkého salámu
Dochucení: 4 lžíce majonézy 1 lžíce plnotučné hořčice 2 až 3 lžíce láku z okurek dle chuti sůl a pepř Postup přípravy českého bramborového salátu
1.
Brambory uvařte ve slupce doměkka. Slijte je a nechte úplně vychladnout. Nejlépe přes noc; druhý den se nelepí, nejsou uvnitř horké a při krájení drží tvar o poznání lépe.
2. Vedle si uvařte
vejce natvrdo, obvykle stačí 8 až 10 minut. Mrkev a celer povařte doměkka, ale nenechte je rozpadnout. Rozvařená kořenová zelenina udělá v salátu zbytečnou kaši.
3. Vychladlé
brambory oloupejte a nakrájejte na malé kostky. Kdo má doma krájecí mřížku, vezme ji, je to rychlejší. Stejným způsobem se dají připravit i vejce.
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4.
Okurky, salám, mrkev a kousek celeru nakrájejte nadrobno. Cibuli nasekejte co nejjemněji, protože větší kusy v salátu pak snadno přehluší všechno ostatní.
5. Do větší mísy přesuňte brambory, vejce, zeleninu, okurky, salám a cibuli. Přidejte
majonézu, hořčici, trochu láku z okurek, sůl a pepř.
6. Salát promíchejte opatrně. Spíš ho podebírejte a obracejte, než abyste ho mačkali vařečkou. Potom ho dejte alespoň na několik hodin do lednice. Před servírováním ochutnejte; někdy ještě potřebuje špetku soli, jindy lžíci láku navíc.
TIP: Pokud chcete salát o něco svěžejší, přidejte malé jablko. Není to povinnost a puristé nad tím možná zvednou obočí, ale v chuti funguje překvapivě dobře. Foto: Cooky.cz, Když se bramborový salát povede, mizí po lžících: Poctivý recept na krémovou českou klasiku Hrášek, jablko, nebo bez salámu?
Bramborový salát umí v rodinách vyvolat nenápadné, ale vytrvalé spory. V některých verzích se bere jako samozřejmost
hrášek, jinde se strouhá nebo krájí jablko, aby byla směs lehčí. A existují i domácnosti, kde by se měkký salám do mísy vůbec nedostal. Salát pak stojí jen na bramborách, kořenové zelenině, vejcích, okurkách a majonéze.
Ještě jedna čistě praktická věc: zakrytý salát vydrží v lednici zhruba
3 dny. Mrazák mu ale nesvědčí. Po rozmrazení bývá vodnatý, suroviny se rozpadají a z původně dobré mísy zůstane spíš nepěkná směs.
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Kuřecí placičky s bramborovým salátem trochu jinak. Místo pánve je připravíte pohodlně v troubě
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie