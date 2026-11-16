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Liberec dnes zahájil provoz první linky poptávkové dopravy

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Dopravní podnik v Liberci (DPMLJ) dnes zahájil provoz první linky poptávkové dopravy, kdy vozidlo MHD přijede na objednání. Službu zavedl v Pilínkově pro Puškinovu ulici a okolí, odkud to mají někteří obyvatelé k nejbližší zastávce MHD tři čtvrtě hodiny chůze.
Liberec dnes zahájil provoz první linky poptávkové dopravy

Liberec dnes zahájil provoz první linky poptávkové dopravy

Zdroj: Korid LK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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