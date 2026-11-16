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Cizinec napadl policistku na automyčce a utekl

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Dennívýzva
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Jihlavští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého cizince, který měl 18. října společně se spolupachatelem vniknout do samoobslužné automyčky v ulici Romana Havelky v Jihlavě.…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:37

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