Praha 6 slibuje školám úspory 44 milionů. Modernizace už ale stojí téměř půl miliardy

Deset škol v Praze 6 prochází rozsáhlou energetickou modernizací, která má v příštích deseti letech přinést garantované úspory 43,8 milionu korun. Jenže cena základních investičních opatření podle posledního zveřejněného dodatku dosáhla téměř 489 milionů korun včetně DPH. Oproti původní smlouvě se zvýšila o desítky milionů a další související opravy se financují samostatně. Radnice změny vysvětluje technickými požadavky a stavem školních budov. Otázkou však zůstává, kolik bude celý program skutečně stát a jakou část nákladů dokážou slíbené úspory pokrýt. Modernizace sedmi základních a tří mateřských škol patří mezi významné investiční projekty Prahy 6. Jejím cílem je snížit energetickou náročnost budov, modernizovat jejich technické vybavení a zlepšit prostředí pro žáky i zaměstnance. Projekt realizuje společnost ENESA, která patří do skupiny ČEZ ESCO. V březnu letošního roku představila Praha 6 společně s dodavatelem projekt jako investici, která během deseti let přinese úspory energií v hodnotě 43,8 milionu korun. Modernizace má zahrnovat například nové systémy větrání a chlazení, fotovoltaické elektrárny, výměnu tepelných zdrojů, oken a dveří nebo zateplování budov. Radnice zároveň zdůrazňovala, že část investice bude možné splácet z budoucích úspor. Dokončení projektu se předpokládá v roce 2027. Od původní smlouvy k téměř půlmiliardové investici Zatímco prezentované energetické úspory dosahují necelých 44 milionů korun za deset let, samotná investice se pohybuje ve stovkách milionů. Podle údajů v registru smluv uzavřela Praha 6 dne 2. července 2025 se společností ENESA smlouvu s uvedenou hodnotou 367,467 milionu korun bez DPH. Následovaly změny smluvního vztahu. V dubnu 2026 byla v registru zveřejněna úprava ceny základních opatření na 380,445 milionu korun bez DPH. Další navýšení přinesl dodatek číslo čtyři, který rada městské části schválila 7. září 2026 a který byl podepsán 22. září. Podle tohoto dodatku dosahuje cena základních opatření 404,259 milionu korun bez DPH, tedy 489,153 milionu korun včetně DPH. Mezi hodnotou uvedenou v původní smlouvě a cenou základních opatření po čtvrtém dodatku je rozdíl přibližně 36,8 milionu korun bez DPH, tedy zhruba deset procent. Okna, vzduchotechnika i střechy. Radnice vysvětluje, proč cena rostla Důvody změn popisuje samotná Praha 6 v důvodové zprávě k dodatku číslo čtyři. Podle tohoto dokumentu si úpravy vyžádaly výsledky takzvané verifikační fáze, během níž se upřesňoval skutečný stav budov a rozsah potřebných opatření. Změny se týkají především prací plánovaných na rok 2027, mimo jiné v základních a mateřských školách T. G. Masaryka, Bělohorská a Českomalínská, mateřské škole Juárezova a základní škole Norbertov. Dokument uvádí také vícepráce vzniklé při realizaci v roce 2026. Jedním z konkrétních důvodů navýšení ceny je nutnost kompletní výměny některých degradovaných oken namísto původně plánované repase. Podstatné je rovněž zjištění havarijního stavu některých střech. Jejich opravy ovšem nejsou zahrnuty do víceprací společnosti ENESA. Zajišťuje je samostatně společnost SNEO jako další investiční akce, které musí předcházet energetickým úpravám. Radnice v důvodové zprávě současně uvádí, že změny byly konzultovány se společností SEVEn Energy a podle jejího posouzení odpovídají ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde však o stanovisko uvedené v podkladech městské části, nikoli o nezávislý závěr kontrolního orgánu. Právě samostatně financované opravy představují další důležitou část celkové ekonomiky projektu. Pokud musí městská část vedle smlouvy s ENESA zaplatit také rekonstrukce střech a další související práce, samotná smluvní cena energetických opatření nemusí vyjadřovat veškeré náklady modernizace škol. Garantované úspory neznamenají, že se investice sama zaplatí Projekt je realizován metodou EPC, tedy energetických služeb se zaručeným výsledkem. Dodavatel se v tomto modelu smluvně zavazuje k dosažení stanovených úspor, přičemž jejich vyhodnocování a případné kompenzace se řídí podmínkami konkrétní smlouvy. Praha 6 a ČEZ ESCO uvádějí garantovanou úsporu 43,8 milionu korun za deset let. V průměru jde o 4,38 milionu korun ročně. Při srovnání s investicí za téměř půl miliardy korun je patrné, že samotné garantované desetileté energetické úspory představují pouze menší část investičních nákladů. Projekt vznikal a byl schvalován za předchozího vedení radnice v čele s Jakubem Stárkem z ODS. Od 9. listopadu 2026 stojí v čele Prahy 6 Petr Prokop ze STAN, který v předchozím volebním období působil jako statutární místostarosta. Nová koalice přitom z velké části navazuje na dosavadní politické uspořádání. Její součástí zůstávají STAN, ODS, KDU-ČSL i uskupení Praha 6 sobě se Zelenými. Významnou roli při přípravě a změnách energetického projektu měl místostarosta Václav Kožený z ODS. Právě on předkládal radě městské části zářijový dodatek, kterým se cena základních opatření zvýšila na více než 404 milionů korun bez DPH. Nové vedení radnice tak nepřebírá pouze rozpracovanou investici, ale také odpovědnost za její dokončení, kontrolu a srozumitelné vysvětlení veřejnosti. Praha 6 již v říjnu informovala o dokončení energetické modernizace ZŠ Na Dlouhém lánu a současně oznámila přípravu dalšího projektu EPC 2, který má zahrnovat dalších patnáct převážně školních a předškolních zařízení. O to důležitější je, aby městská část dokázala první projekt důkladně vyhodnotit a získané zkušenosti využila při přípravě dalších investic. Modernizace školních budov je bezpochyby legitimním cílem. Úspory energií, kvalitnější větrání nebo nové technologie mohou školám přinést dlouhodobý užitek. Veřejná investice v řádu stovek milionů korun však musí obstát také z hlediska hospodárnosti a transparentnosti. Praha 6 by proto měla zveřejnit ucelenou ekonomickou bilanci projektu, která vysvětlí změny jeho ceny, zahrne související investice a ukáže, jaké náklady ponese městská část po započtení dotací a garantovaných úspor. Zdroj: autorský text