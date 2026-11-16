Brichta se pustil do sparringu se streamerem Opatem a zpočátku to vypadalo vyrovnaně. Pak ukázal, proč je profesionál

Na žíněnce leží profesionální bojovník a nad ním se drží streamer. Pár vteřin to vypadá, že se v tělocvičně děje něco, co se dít nemá. Pak se Leo Brichta, 29letý český bojovník pérové váhy do 66 kg s profesionální bilancí 14-8 a jedním zápasem bez výsledku, přesune soupeři do zad a Dan Suchomel, streamer vystupující jako Opat04, letí o zem. Záběr putuje českým internetem jako důkaz, že profík zůstal profíkem. Zajímavější než ten hod je ovšem to, co k němu redakce MMAmag dohledala ve veřejných statistikách streamovacích kanálů.
Pár vteřin, kdy to vypadalo, že streamer tlačí
Server Káóčko popsal 16. listopadu 2026 lehčí sparring v tělocvičně takto: Suchomelovi se zpočátku dařilo držet Brichtu na zemi; pak se bojovník dostal do zad a praštil se streamerem o zem. V postoji už podle téhož textu neměl Suchomel co nabídnout.
V Polsku Brichta působí v KSW, největší polské MMA organizaci. Dan Suchomel vystupuje jako Opat04 a na platformě Kick ho sleduje 48,3 tisíce lidí, stav k 16. listopadu 2026. A hlavně: sparring je trénink, ne zápas. Nikdo ho nevyhrál, do bilance se nezapisuje, rankingem to nehne.
U klipu, který koluje po sítích, redakce MMAmag dohledala, že se šíří přes klipovací účet OPAT04 KLIPY, odkud ho jako vložený příspěvek převzalo i Káóčko. Proč se ale profesionál z KSW vůbec válí po žíněnce s klukem z Kicku? Odpověď je starší než tenhle záběr.
Tohle nebylo první odpoledne, co spolu strávili
Ve veřejných záznamech kanálu teambrichta na StreamRecorderu redakce MMAmag našla dva streamy z října 2026, které mají Opat04 přímo v názvu: jeden z 11. října, druhý z 16. října. Brichta tedy není bojovník, který by na stream náhodou zabloudil. Vysílá na vlastním kanálu, který má na Kicku 3 tisíce sledujících.
Ve veřejných záznamech je vidět, že se v nich Brichta a Opat04 potkávají opakovaně. Listopadový tréninkový den se pak dá přepočítat na hodiny sledování.
Dvanáct hodin vysílání a jedno číslo, které se nedá ignorovat
Z veřejného statistického výpisu kanálu opat04 na KickTrackeru plyne, že 13. listopadu 2026 proběhly dva streamy s Brichtou v názvu.
|Stream opat04, 13. 11. 2026
|Délka
|Průměr diváků
|První blok
|3 h 55 min
|899,4
|Druhý blok
|8 h 16 min
|873,5
|Celkem
|12 h 11 min
|nevztahuje se
Z těchto hodnot si redakce MMAmag spočítala zhruba 10 700 diváckohodin za jediný tréninkový den. Jde o orientační přepočet z délky vysílání a průměrné sledovanosti, ne o oficiální metriku Kicku, a platí výhradně pro kanál opat04. Jedna poznámka k času: veřejné stopy k tréninku vedou na 13. listopadu 2026, zdrojový článek vyšel o tři dny později a přesné datum pořízení klipu z dostupných materiálů potvrdit nejde.
Co z toho má bojovník, kterého do kamery nikdo netlačí
KOMENTÁŘ Profík hodil streamera o zem a internet má svůj výsek. Brichta tím ale nic nevyhrál ani neprohrál. Odpracoval směnu v druhé aréně.
Skoro devět set lidí v průměru u obrazovky po dvanáct hodin je publikum, které si lístek na galavečer KSW nejspíš nekoupí, zato jméno si zapamatuje. Když k tomu přičtete říjnové streamy s Opat04 v názvu, přestává to vypadat jako jednorázová kuriozita. Je to interpretace opřená o čísla sledovanosti, ne o to, co kdokoli z dvojice řekl.
Namítnete, že sparring s amatérem je laciná sebeprezentace. Jenže k pár vteřinám převahy nad streamerem se žádný bojovník nehlásí a sportovní kredit z nich neplyne. Suchomel si z toho dne odnesl svůj highlight. Brichta zbytek dne, publikum, které by na turnaji nepotkal, a klip, který za něj dělá práci dál.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková