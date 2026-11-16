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Černá hora už zasněžuje. Krkonoše se chystají na první lyžaře

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Zatímco většina z nás ještě přemýšlí, kam vyrazí na podzimní výlet, na Černé hoře už se pomalu ladí zimní režim. Sněžná děla jedou naplno a SkiResort ČERNÁ HORA - PEC rozjíždí přípravy, aby lyžaři mohli co nejdříve nazout lyže a vyrazit na svah.
Černá hora už zasněžuje. Krkonoše se chystají na první lyžaře

Černá hora už zasněžuje. Krkonoše se chystají na první lyžaře

Zdroj: SkiResort - ČERNÁ HORA - PEC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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