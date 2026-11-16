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Vánoční strom je na jihlavském náměstí. Zdobení začne ve středu

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Krátkou cestu měl letos vánoční strom, který již zdobí horní část Masarykova náměstí. Přijel z pístovských kasáren, kde rostl na pozemku města.
Vánoční strom je na jihlavském náměstí. Zdobení začne ve středu

Vánoční strom je na jihlavském náměstí. Zdobení začne ve středu

Zdroj: Dalibor Mašek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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