Vánoční strom je na jihlavském náměstí. Zdobení začne ve středu
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Vánoční strom je na jihlavském náměstí. Zdobení začne ve středuZdroj: Dalibor Mašek
Článek byl publikován 16.11.2026 14:01
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →