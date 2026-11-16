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Netflix pro dospělé? Pornoweb přebírá chytré funkce, na které jsme zvyklí ze streamovacích služeb

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Funkce známé z Netflixu a YouTube pronikají také na erotické weby. Platforma Pornia nabízí pokračování ve sledování bez registrace, synchronizaci mezi zařízeními i chytrá doporučení. Pohodlí ale otevírá otázku ochrany soukromí.
Netflix pro dospělé? Pornoweb přebírá chytré funkce, na které jsme zvyklí ze streamovacích služeb

Netflix pro dospělé? Pornoweb přebírá chytré funkce, na které jsme zvyklí ze streamovacích služeb

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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