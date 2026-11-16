Netflix pro dospělé? Pornoweb přebírá chytré funkce, na které jsme zvyklí ze streamovacích služeb

Foto: Magnific
Pamatujete si dobu, kdy internetové přehrávače nabízely prakticky jen tlačítko pro spuštění videa, posuvník a ovládání hlasitosti? Současné streamovací služby dokážou mnohem více. Sledují rozkoukaný obsah, pamatují si oblíbené pořady a na základě uživatelských preferencí doporučují další videa. Podobné funkce nyní nabízí také platforma Pornia, která se zaměřuje na bezplatný videoobsah pro dospělé.
Provozovatel služby redakci ITTB.cz představil několik funkcí, kterými se snaží přiblížit uživatelskému prostředí Netflixu či YouTube. Nejvýraznější z nich je automatické pokračování ve sledování. Pokud návštěvník video nedokončí, může se k němu později vrátit a přehrávání navázat na předchozí pozici.
Zajímavé je především to, že podle provozovatele tato funkce nevyžaduje registraci. Přihlášení je potřeba až pro synchronizaci uživatelských dat mezi jednotlivými zařízeními. Rozkoukaný obsah tak může být po přihlášení dostupný například na telefonu i počítači.
Erotika
Foto: Magnific
Od historie sledování až po vlastní playlisty
Pornia nabízí také možnosti organizace
videoobsahu, které dobře znají uživatelé běžných streamovacích platforem. Po přihlášení lze ukládat oblíbená videa, interprety, tematické štítky a kategorie. Nechybí ani seznam pro pozdější přehrání nebo vytváření vlastních playlistů.
Další funkcí je personalizovaná úvodní stránka. Vedle nejnovějších a aktuálně populárních videí obsahuje sekci „Pro vás“, která doporučuje obsah podle uživatelských preferencí. Návštěvník si navíc může upravit, které bloky chce na hlavní stránce zobrazovat.
Překvapivě podrobné možnosti nabízí samotný přehrávač. Vedle běžné volby kvality umožňuje změnu rychlosti od 0,25násobku až po dvojnásobek standardního přehrávání. Podporuje také pojmenované kapitoly s časovými značkami, díky nimž lze přecházet mezi jednotlivými částmi videa.
Součástí přehrávače je rovněž nabídka dalšího obsahu a automatické spuštění následujícího videa. Automatické přehrávání lze podle provozovatele vypnout.
Samotné možnosti personalizace nebo ukládání oblíbeného obsahu přitom nejsou v oblasti erotických platforem úplnou novinkou. Příkladem může být
Pornhub, který rovněž pracuje s doporučováním obsahu. Pornia je ale zajímavá soustředěním několika funkcí známých z velkých streamovacích služeb do jednoho prostředí dostupného bez předplatného. Chytré funkce přinášejí i otázky kolem soukromí
Z technologického hlediska jsou podobné možnosti přirozeným pokračováním vývoje internetového videa. Uživatelé očekávají pohodlné ovládání bez ohledu na zaměření platformy. U stránek s obsahem pro dospělé však získává větší význam také ochrana osobních údajů.
Personalizovaná doporučení potřebují informace o preferencích nebo předchozích interakcích návštěvníka. Synchronizace historie mezi zařízeními navíc předpokládá propojení příslušných údajů s uživatelským účtem.
Podle zveřejněných zásad ochrany soukromí Pornia automaticky shromažďuje například IP adresu, informace o zařízení a prohlížeči, navštívené stránky nebo dobu strávenou na webu. Cookies a obdobné technologie služba používá mimo jiné pro uchovávání nastavení, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu.
Provozovatel ve svých zásadách uvádí, že osobní údaje neprodává. Současně připouští jejich sdílení s poskytovateli některých služeb, například hostingu a analytiky. Zveřejněné informace však samy o sobě neumožňují nezávisle posoudit všechny technické aspekty ukládání historie sledování.
Pro návštěvníky je podstatné rozlišovat mezi používáním bez registrace a skutečnou anonymitou. Nepřihlášený uživatel nemusí být identifikován konkrétním účtem, jeho prohlížeč však může nadále ukládat data nebo předávat informace potřebné pro fungování webu.
Pornia tak ukazuje, že funkce běžných streamovacích služeb nacházejí uplatnění i v dalších segmentech internetového videa. U obsahu pro dospělé přitom nejde pouze o pohodlnější přehrávání. Stejně důležité je, aby návštěvníci věděli, jaké údaje o jejich aktivitě platforma uchovává a jak s nimi nakládá.
Zdroj:
https://pornia.com
https://pornia.com/privacy