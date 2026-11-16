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GTA 6 narazilo na absurdní pravidla. Streameři údajně nesmějí ani krást auta

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Čínští streameři GTA 6 možná dostanou pořádně svázané ruce. Podle uniklého dokumentu nesmějí ukazovat krádeže aut, útoky na policisty ani krvavé scény. Pravidla vyvolala posměch, jejich pravost ale zatím není potvrzená.
GTA 6 narazilo na absurdní pravidla. Streameři údajně nesmějí ani krást auta

GTA 6 narazilo na absurdní pravidla. Streameři údajně nesmějí ani krást auta

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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