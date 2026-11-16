GTA 6 narazilo na absurdní pravidla. Streameři údajně nesmějí ani krást auta

Foto: Magnific
Představte si, že zapnete
Grand Theft Auto 6, vydáte se do ulic Vice City a rozhodnete se ukrást první zaparkované auto. Jenže právě takovou scénu byste podle údajně uniklých pravidel čínské platformy Douyin neměli během živého vysílání vůbec ukazovat. Dokument, který se v polovině listopadu začal šířit mezi hráči, naznačuje mimořádně přísná omezení pro streamování očekávané novinky od Rockstar Games.
Na případ upozornila čínská média včetně serveru IT Home a následně také zahraniční herní redakce. Údajný interní dokument s pravidly pro vysílání GTA 6 měl pocházet ze skupiny tvůrců působících na platformě Douyin, tedy čínské sesterské službě TikToku. Odkaz měl vést na firemní doménu společnosti ByteDance, která obě platformy provozuje. Po zveřejnění informací přestal být dokument dostupný.
Jeho obsah ovšem Douyin dosud veřejně nepotvrdil. Právě proto je potřeba rozlišovat mezi skutečně doloženými informacemi a tvrzeními, která se objevila v médiích.
Zločin zakázán, krev musí změnit barvu
Největší pozornost vyvolaly pasáže, které se údajně týkají samotné hratelnosti. Podle některých zveřejněných interpretací by streameři neměli ukazovat krádeže vozidel, napadání civilistů ani střety s policisty. Právě tyto činnosti přitom neodmyslitelně patří k sérii
Grand Theft Auto.
Podrobněji popsané části dokumentu se zaměřují na zobrazování násilí, vážných zranění a sexuálně laděného obsahu. Tvůrci by se měli vyhýbat také záběrům odhalujícího oblečení nebo záměrnému zdůrazňování intimních částí postav.
Zvláštní pozornost si zaslouží krev. Údajné pokyny doporučují využívat obrazové filtry, například prostřednictvím programu OBS, které dokážou červenou barvu změnit na zelenou nebo šedou. Nevhodné scény by bylo možné překrýt obrazovou vrstvou či jinak zakrýt.
Čínský server Gamersky tato technická doporučení popsal již 13. listopadu. Je však důležité dodat, že výslovný zákaz každé krádeže auta se objevuje především v některých následných mediálních shrnutích. Není proto možné považovat všechny uváděné zákazy za stejně spolehlivě doložené.
Z GTA 6 může být turistická projížďka Vice City
Celá situace má poměrně komickou stránku. GTA 6 sleduje dvojici protagonistů Jasona a Luciu, jejichž příběh se odehrává ve fiktivním americkém státě Leonida. Kriminalita, policejní pronásledování a nebezpečné situace přitom patří k základním motivům hry.
Pokud by se údajná pravidla uplatňovala doslova, streameři by při příběhových misích mohli narazit na značné komplikace. Stačila by povinná přestřelka, krádež automobilu nebo jiná násilná situace a vysílání by museli přerušit či problematický obsah zakrýt.
Není tedy překvapivé, že se na čínských a tchajwanských sociálních sítích začaly objevovat posměšné komentáře. Hráči žertují, že z Grand Theft Auto vznikne obyčejný simulátor slušného občana, ve kterém bude nejlepší pouze projíždět ulicemi, obdivovat krajinu a vyhýbat se problémům.
GTA
Foto: Magnific
Taková představa je obzvlášť ironická u série, jejíž samotný název odkazuje na krádeže automobilů. Právě svoboda pohybu a možnost porušovat pravidla herního světa patří mezi její nejvýraznější charakteristiky.
Omezení živého vysílání ovšem automaticky neznamená změnu samotné hry. Dosavadní informace se týkají toho, co by se smělo zobrazovat divákům na konkrétní platformě, nikoliv úprav příběhu nebo obsahu GTA 6 pro všechny hráče.
Rockstar vstoupil na Douyin, povolení streamování ale není jisté
Zajímavé je také načasování celé události. Rockstar Games si podle čínských médií 12. listopadu 2026 založil ověřený účet na Douyinu a začal prostřednictvím něj propagovat GTA 6. První zveřejněné video se týkalo předběžného stažení hry.
Současně se objevily informace, že platforma získala práva na streamování očekávaného titulu. Takové tvrzení však není spolehlivě doložené.
Situaci komplikuje skutečnost, že GTA 6 nemá potvrzené oficiální schválení pro vydání v pevninské Číně. Tamní předpisy navíc omezují živé vysílání her, které neprošly příslušným schvalovacím procesem. Samotná existence údajného seznamu pravidel proto ještě neznamená, že budou streamy GTA 6 na Douyinu skutečně povolené.
Grand Theft Auto 6 má vyjít 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Teprve následující dny ukážou, zda budou údajná omezení skutečně uplatňována a jakým způsobem se čínští tvůrci vypořádají s hrou, která staví na činnostech, jež během vysílání možná vůbec nebudou smět ukazovat.
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