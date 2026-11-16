Hokit ukázal Bufferovi prostředníček před titulovou bitvou UFC 334. Nikdo to nikdy neudělal, řekl White a přidal vzkaz

Bruce Buffer roztáhl ruce a spouštěl svůj obvyklý rituál. Metr od něj stál Josh Hokit, zvedl ruku a ukázal mu prostředníček. Buffer se usmál, ale bylo to usmání, ze kterého nikomu veselo nebylo. Za pár minut měl Hokit zápasit o titul v těžké váze, jenže nejsledovanější záběr večera vznikl dřív, než se zavřela klec. Co tomu předcházelo, se dá poskládat ze tří veřejných vystoupení a jednoho oficiálního dokumentu.
Rituál, který ještě nikdo nepřerušil zvednutou rukou
Stalo se to na turnaji UFC 334 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku, při představování před hlavním zápasem večera. Josh Hokit je americký bojovník v těžké váze, tedy do 120,2 kg, s bilancí 10-1 po turnaji; agentura AP ho před zápasem popsala jako 28letého, podle data narození z profilových databází mu v den zápasu bylo 29. Proti němu stál Ciryl Gane, francouzský šampion těžké váhy s bilancí 15-2 a jedním zápasem bez výsledku.
A Bruce Buffer? Ten do konfliktu nepatřil vůbec. Je oficiálním hlasem oktagonu, tedy klece UFC, a organizace ho na svém webu označuje za veterána, který pro ni ohlašuje zápasy od roku 1996. Když se po turnaji novináři zeptali Dany Whitea, jestli tohle už nebylo za čárou, odpověděl větou, která se netýkala jen gesta.
Dana White si sedl před novináře a vybral si menší zlo
Dana White, výkonný ředitel UFC, mluvil s médii na pozápasové tiskové konferenci v New Yorku 14. listopadu 2026. Podle serveru MMA Junkie tam o gestu řekl: „Bylo to docela šílené. Myslím, že to Buffera hodně rozhodilo. Nikdo Bufferovi nikdy prostředníček neukázal.“ Na otázku po překročení hranice dodal: „Všechno, co ten chlap dělá, překračuje hranici.“
Pak přišel vzkaz, kvůli kterému se celá věc obrátila naruby: „Radši ať ukazuje Bruceovi Bufferovi prostředníček před každým zápasem, než aby říkal tohle.“ White tím odkazoval na Hokitův dřívější výrok z akce ke 250. výročí USA na trávníku Bílého domu, který AP popsala jako mimořádný a ničím nepodložený útok založený na pravicové konspirační teorii o bývalé první dámě Michelle Obamové.
Úplný katalog všech představování v historii UFC veřejně prohledatelný není, takže ta věta zůstává Whiteovým tvrzením, ne doloženým rekordem. Hokit si přitom Buffera nevybral náhodou.
Všechno začalo u streamera, ne v kleci
V polovině října 2026 Buffer v rozhovoru pro streamera N3ona prohlásil: „Umí zápasit, ale nelíbí se mi, o čem mluví. Myslím, že je neuctivý. A promiň, Joshi, jestli se díváš. Prostě to tak je. Je to jeho věc, jeho hra, není to můj styl.“ Hokit odpověděl 14. října 2026 na svém účtu na síti X: „V oktagonu mluvím sprostě, ale chlapi na téhle soupisce mají skutečné záznamy v rejstříku… Já žádný nemám, ale nejsem dost nóbl?“
Z chronologie, kterou redakce MMAmag poskládala z veřejně citovaných vystoupení a příspěvků obou aktérů, plyne jednoduchý výpočet: mezi Hokitovou odpovědí ze 14. října 2026 a gestem ze 14. listopadu 2026 uběhlo 31 dní.
|Datum
|Kdo a kde
|Co se stalo
|říjen 2026
|Bruce Buffer, rozhovor pro streamera N3ona
|označil Hokita za neuctivého
|14. 10. 2026
|Josh Hokit, síť X
|zeptal se, proč není dost nóbl
|14. 11. 2026
|UFC 334, Madison Square Garden
|gesto při představování, 31 dní po příspěvku
Zajímavé je, jak se Bufferův tón posunul. V říjnu mluvil o stylu, který mu nesedí. Podle Sherdogu, který 16. listopadu 2026 citoval jeho rozhovor s Jonem Anikem, Buffer gesto očekával, chtěl Hokitovi ruku odstrčit a rozmluvil mu to Daniel Cormier. Zbývá nejtvrdší položka účtu: co z nejhlasitějšího večera kariéry Hokitovi vlastně zůstalo.
Co Hokitovi z nejhlasitějšího večera kariéry zbylo
KOMENTÁŘ Z oficiálních bodovacích lístků UFC redakce MMAmag vyčetla, že Gane titul obhájil jednomyslným rozhodnutím a všichni tři rozhodčí viděli zápas po pěti kolech 48:47 pro Francouze. Hokit tedy vyhrál klip, ne pás. A k první profesionální porážce mu White veřejně vystavil ceník, ve kterém má prostředníček zanedbatelnou cenu.
Dalo by se namítnout, že přesně tohle je virální obsah, který organizace chce. Jenže o titulu nerozhoduje dosah na sociálních sítích, ale bodovací lístky rozhodčích, a ty se lámaly do posledního kola. Postih za gesto navíc k 16. listopadu 2026 nikdo neoznámil: ani na webu UFC, ani ve veřejných materiálech newyorské atletické komise, které redakce MMAmag prošla, se žádné rozhodnutí v této věci neobjevuje.
Hranice v UFC nevede mezi slušným a neslušným. Vede mezi tím, co promotérovi dělá problém, a tím, co mu dělá obsah. Prostředníček namířený na muže s mikrofonem zapadl do té druhé škatulky bez jediného zaváhání.
Zdroje
Metodika
Redakce MMAmag dohledala oficiální stránku UFC k pozápasové tiskové konferenci z 14. listopadu 2026 i odkaz na její videozáznam, originál se však otevřít nepodařilo, a proto jsou Whiteovy výroky ověřeny přes shodné znění v reportážích MMA Junkie a MMA News, které jsou uvedeny ve zdrojích. Bufferův výrok pro streamera N3ona i Hokitův příspěvek ze 14. října 2026 prošly přes Sherdog a MMA Weekly, původní video ani původní příspěvek na síti X se otevřít nepodařilo; překlady všech citací pořídila redakce MMAmag. Výsledek 48:47 třikrát pro Ganea po pěti kolech pochází z oficiálního výstupu UFC s bodovacími lístky a je potvrzen výsledkovou reportáží Sherdogu, bilance bojovníků jsou ke dni 16. listopadu 2026. Do výpočtu rozestupu 31 dní vstoupily právě dvě hodnoty: 14. 10. 2026 a 14. 11. 2026, tedy 17 dní do konce října a 14 dní v listopadu. Článek nereprodukuje obsah Hokitova dřívějšího výroku z Bílého domu, nepracuje s částkami ani kurzy a nechává otevřené dvě otázky: zda Bufferovi někdy v minulosti podobné gesto někdo ukázal, se z veřejných archivů doložit nedá, a zda UFC nebo newyorská komise sáhnou k postihu, k 16. listopadu 2026 nikdo neoznámil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková