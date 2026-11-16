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Na poště leží dopis od úřadu a adresát o něm neví. Po deseti dnech může nastat zásadní právní důsledek

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Nezastižený adresát může mít pocit, že dokud si dopis nepřevezme, žádná úřední lhůta nezačne běžet. U mnoha písemností je však taková představa nebezpečná. Správní řád umožňuje za splnění zákonných podmínek takzvanou fikci doručení. Dopis se pak považuje za doručený i bez skutečného převzetí, zpravidla po deseti dnech od připravení zásilky k vyzvednutí.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Zdroj: rawpixel.com / Magnific (Freepik)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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