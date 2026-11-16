Ceny pohřbů jdou raketově nahoru. Za poslední rozloučení obřadu obřadu v Praze zaplatí lidé několik tisíc

V nejlevnější variantě městské pohřební služby je projednání pohřbu jen jednou z několika položek za společnou cenu. Pohřební služba převezme zesnulého, upraví jej, obstará rakev a po kremaci rodině vydá urnu s popelem. V částce je zahrnut i základní počet smutečních oznámení a daň z přidané hodnoty. Patnáct tisíc sedm set korun tedy v tomto případě nestojí samotné vyřízení objednávky. Převoz v této ceně má ale přesně stanovenou hranici. Pokud pohřební vůz pojede mimo Prahu, doprava navíc už do balíčku nespadá.
Související článek: Zapomenutý nájem za hrob může rodině přidělat starosti. Dluh automaticky na děti nepřechází
Nejdřív může přijet jiná pohřební služba
Na ceně se někdy projeví okolnost, která nastala ještě předtím, než si rodina vybrala, kdo pohřeb vypraví. Po úmrtí v nemocnici může zesnulý zůstat v zařízení, dokud pozůstalí neprojednají další postup. Nemocnice ale může využít i svou smluvní pohřební službu, která jej převeze do chladicího zařízení. Pokud si pak rodina vybere jinou službu, tělo jí ta první předá. V pražské nabídce za 15 700 korun nejsou zahrnuty případné poplatky nemocnice ani částky za služby jiného poskytovatele, které městská pohřební služba přeúčtuje.
Související článek: Pozůstalí mohou získat 5000 korun na pohřeb. Příjmy rodiny nerozhodují, nárok ale nemá každý
Soukromé rozloučení začíná o sedm set korun níž než obřad v síni
Rodina, která nechce veřejný obřad, může zesnulého přesto před kremací ještě vidět. Blízcí se s ním u rakve rozloučí v krematoriu nebo ve zvláštní místnosti u obřadní síně. Cena takové varianty začíná na 19 tisících korun, proti nejlevnější kremaci je rozdíl 3 300 korun. Pozůstalí přitom mohou uspořádat ještě další rozloučení až později, tentokrát u urny. Možností zůstává také uložení urny do hrobu nebo do kolumbária.
Za kremaci s veřejným obřadem účtuje městská služba 19 700 korun včetně daně. Součástí už je pronájem obřadní síně i zapůjčení květinové výzdoby. Proti základní částce za komorní rozloučení je rozdíl sedm set korun, proti balíčku bez obřadu čtyři tisíce. Pohřeb do země začíná u téže služby na 40 tisících korun. Jde o výchozí částky jednoho poskytovatele. Konečný účet ovlivní i místo úmrtí nebo výběr dalších květin a hudby.
Související článek: Když zemřelému nikdo nezařídí pohřeb, musí zasáhnout obec. Takový postup mnoho Čechů nezná, má tvrdá pravidla
Pohřebné má stejnou výši při levnější i dražší variantě
Výběr pohřbu může změnit rodinné výdaje o tisíce korun. U státního pohřebného však cena rakve ani pronájem síně výši platby neurčují. Dávka činí jednorázově pět tisíc korun a příjmy rodiny se při ní neposuzují. Nárok má mimo jiné člověk, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči, pokud měl zesnulý v Česku trvalý pobyt podle zákona o státní sociální podpoře. Zvláštní pravidla platí při pohřbení mrtvě narozeného dítěte a v případech pohřbu plodu stanovených zákonem. Pokud podmínky u téhož pohřbu splní více lidí, pět tisíc dostane pouze ten, kdo o ně požádal jako první.
hpspraha.cz, hpspraha.cz, mpsv.gov.cz