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Ceny pohřbů jdou raketově nahoru. Za poslední rozloučení obřadu obřadu v Praze zaplatí lidé několik tisíc

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Pražská městská pohřební služba nabízí za 15 700 korun kremaci bez veřejného obřadu. Částka zahrnuje převoz po Praze, rakev, urnu i samotné zpopelnění. Kdo chce zesnulého před kremací ještě jednou vidět, může se s ním u rakve rozloučit v úzkém kruhu. Za tuto možnost rodina zaplatí nejméně 19 tisíc korun.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: wirestock / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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