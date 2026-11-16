Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Aktuálně nejpopulárnější psí plemena v Česku

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Češi mají pro psy slabost a některá plemena se u nich těší zvláštní obliby dlouhá léta. Na prvním místě českého žebříčku se už více než dvacet let nic nemění. Německý ovčák má stále náskok před jezevčíkem a čivavou.
Aktuálně nejpopulárnější psí plemena v Česku

Aktuálně nejpopulárnější psí plemena v Česku

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Jak vypadá činžovní dům z legendárních Pelíšků dnes: Ocitl se v žalostném stavu, fasádu neopravili
Jak vypadá činžovní dům z legendárních Pelíšků dnes: Ocitl se v žalostném stavu, fasádu neopravili
3 nejhorší architektonické paskvily socialistického Československa
3 nejhorší architektonické paskvily socialistického Československa

Socialistické Československo po sobě zanechalo řadu staveb, které dodnes vyvolávají rozporuplné reakce....

KVÍZ: Pohled za oponu vizuálních iluzí a prověrka vaší schopnosti odhalit falešné filmové scény
KVÍZ: Pohled za oponu vizuálních iluzí a prověrka vaší schopnosti odhalit falešné filmové scény

Nahlédněte pod pokličku Hollywoodu a procvičte si své postřehy. Dnešní kvíz prověří, jak dobře znáte...

Halina Pawlowská sdílela fotografii své maminky. Zamlada si byly velmi podobné
Halina Pawlowská sdílela fotografii své maminky. Zamlada si byly velmi podobné

Spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská se podělila o vzácnou rodinnou fotografii. Ukázala na ní svou...

Hromnické jezírko u Třemošné má barvu krve. Vědci v něm přesto našli život
Hromnické jezírko u Třemošné má barvu krve. Vědci v něm přesto našli život

Ke koupání vás jeho voda nezláká ani za tropického počasí. Hromnické jezírko nedaleko Plzně má výrazně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.