Aktuálně nejpopulárnější psí plemena v Česku

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Které psy si Češi pořizují nejčastěji
Podle údajů Českomoravské kynologické unie (ČMKU) zůstává dlouhodobě nejčastěji zapisovaným plemenem německý ovčák. Druhé místo patří jezevčíkovi a třetí čivavě. Pořadí zveřejněné pro rok 2025 se oproti předchozímu roku změnilo jen mírně. Australský ovčák a labradorský retrívr si vyměnili pozice.
Žebříček vychází z počtu narozených štěňat zapsaných do plemenné knihy. Nezahrnuje tedy všechny psy, kteří v českých domácnostech žijí. Kříženci a psi bez průkazu původu v něm nejsou.
1. Německý ovčák
Českému žebříčku vévodí už desítky let. Původně pastevecké plemeno se proslavilo především jako služební a pracovní pes. Vyniká inteligencí, učenlivostí a schopností spolupracovat s člověkem. Potřebuje ale důslednou výchovu, dostatek pohybu a pravidelné zaměstnání.
2. Jezevčík
Malý pes s velkou osobností. Jezevčíci byli vyšlechtěni k lovu v norách, takže si zachovali odvahu, samostatnost a silný lovecký instinkt. Existují ve třech velikostech a s různými typy srsti. Jejich dlouhé tělo vyžaduje také určitou opatrnost, zejména kvůli problémům s páteří.
3. Čivava
Nejmenší psí plemeno světa patří v Česku dlouhodobě mezi nejoblíbenější. Čivava se snadno vejde do menšího bytu, ale rozhodně nejde o psa, který by nepotřeboval pohyb a výchovu. Bývá velmi oddaná svému majiteli a navzdory drobné postavě má často pořádně odvážnou povahu.
4. Labradorský retrívr
Přátelský, společenský a učenlivý pes, který se často stává členem aktivních rodin. Labradoři mají rádi vodu, pohyb a aportování. Uplatňují se také jako asistenční a vodicí psi. Je však potřeba hlídat jejich hmotnost, protože mají sklon k přejídání.
5. Border kolie
Jedno z nejinteligentnějších psích plemen je známé především svou pracovitostí a pasteveckými schopnostmi. Border kolie potřebuje nejen dlouhé procházky, ale také úkoly, při kterých zaměstná hlavu. Bez dostatečného vyžití se může začít nudit a hledat si vlastní zábavu.
6. Australský ovčák
Přestože název napovídá něco jiného, plemeno bylo vyšlechtěno především ve Spojených státech. Australský ovčák je energický, učenlivý a velmi oddaný své rodině. Potřebuje dostatek pohybu a výcviku, proto se hodí spíše k aktivním majitelům.
7. Stafordšírský bulteriér
Svalnatý pes původem z Anglie si získává příznivce svou živou povahou a silným vztahem k lidem. Při správné výchově bývá přátelským rodinným společníkem. Důležitá je včasná socializace a důsledné vedení.
8. Zlatý retrívr
Zlatý retrívr patří k oblíbeným rodinným psům nejen v Česku, ale i v zahraničí. Je známý svou přátelskou povahou, trpělivostí a ochotou spolupracovat. Potřebuje pravidelný pohyb a péči o hustou srst.
9. Jorkšírský teriér
Drobný pes s dlouhou hedvábnou srstí byl původně vyšlechtěn k lovu hlodavců. Dnes patří především mezi společenská plemena. Navzdory malé velikosti bývá odvážný, temperamentní a někdy také pořádně tvrdohlavý.
10. Německý špic
Německý špic je staré evropské plemeno, které se vyskytuje v několika velikostních variantách. Je pozorný, živý a silně se váže na svou rodinu. Často upozorňuje na každého návštěvníka, takže se uplatní i jako malý hlídač.
Oblíbený pes nemusí být vhodný pro každého
Pořadí oblíbenosti ovšem neznamená, že jde o nejlepší plemena pro každou domácnost. Některá potřebují několik hodin aktivního programu denně, jiná jsou náročnější na výcvik nebo péči o srst.
Při výběru psa by proto neměla rozhodovat jen jeho velikost nebo vzhled. Důležité je především to, kolik času mu může rodina věnovat a zda dokáže naplnit jeho potřeby.
Zdroje článku: prahain.cz, darekpropsa.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková