Seniorka z Lounska přišla o téměř 300 tisíc korun. Podvodníci ji přesvědčili o falešném spořicím účtu

Lounští kriminalisté ve spolupráci s žateckými policisty řeší další případ podvodu, při kterém pachatelé využívají legendu „falešného spořicího účtu". Obětí se tentokrát stala třiasedmdesátiletá žena, které přišel hovor z pražského telefonního čísla. Na druhém konci linky se ozvala žena mluvící česky se silným východním přízvukem, která seniorce sdělila, že má na účtu naspořeno 200 tisíc korun z vkladu, který si prý sama zřídila před několika lety.
Seniorka volající řekla, že si žádný účet nezakládala a o peníze nemá zájem. To ale nestačilo, protože podvodnice začala tvrdit, že pokud si částku nevybere, bude nucena platit pokuty. Tímto nátlakem začalo kolečko instrukcí, které postupně vedlo k předání kontroly nad jejími financemi. Na monitoru se přitom zobrazovala tabulka ukazující, jak ženě přibývají úspory, zatímco ve skutečnosti z jejího účtu mizely veškeré naspořené prostředky. Když podvod vyšel najevo, obrátila se poškozená na policii. Přišla o bezmála 300 tisíc korun.
Jde o typický způsob útoku, při němž pachatelé usilují především o vzdálený přístup k počítači oběti nebo o její natolik hlubokou důvěru, aby sama převáděla peníze. Útočníci buď přímo volají vytipovaným lidem, nebo v internetovém prostředí šíří lákavé reklamy slibující zaručené zisky, v nichž se nezřídka objevují tváře známých osobností a loga renomovaných firem. Kdo na reklamu zareaguje vyplněním formuláře, brzy obdrží telefonát od „pracovníka investiční společnosti". Oběti pak postupně vydávají osobní údaje, kopie dokladů, přístupy k platebním kartám a nakonec si do počítače instalují software umožňující vzdálenou správu celého zařízení. Podvodníci přitom pracují s profesionálně navrženými platformami, které celou iluzi regulérní investice udržují věrohodnou co nejdéle.
Policie připomíná, že vzdálený přístup k počítači by nikdo neměl poskytovat osobám, které nezná. Zobrazené telefonní číslo volajícího lze snadno podvrhnout, recenze na internetu může napsat kdokoli a sliby investic bez jakéhokoli rizika jsou spolehlivým varovným signálem. Pokud někdo své bankovní údaje přece jen podvodníkovi předá, měl by okamžitě kontaktovat svou banku.
Zdroj: autorský