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Po nočním mrazu povolíte ruční brzdu, ale auto stojí. Silou si můžete zadělat na drahou opravu

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Voda na brzdových destičkách a v lanovodech přes noc zmrzne a zablokuje zadní kola. Násilný rozjezd utrhne obložení nebo spálí servomotor, přitom na rovině stačí zařazený stupeň.
Osobní automobil zaparkovaný přes noc v silném mrazu a sněhu na ulici

Osobní automobil zaparkovaný přes noc v silném mrazu a sněhu na ulici

Zdroj: Wilfredor / Wikimedia CC0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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