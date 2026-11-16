Po nočním mrazu povolíte ruční brzdu, ale auto stojí. Silou si můžete zadělat na drahou opravu

Večer zaparkujete po jízdě rozbředlým sněhem nebo z myčky a ze zvyku zatáhnete ruční brzdu. Ráno pak páka sice povolí, ale zadní kola stojí zablokovaná a pokus o rozjezd přes spojku může utrhnout brzdové obložení nebo zničit lanovod.
Jak upozorňuje britský autoklub
RAC Drive ve svých zimních doporučeních, největší škody nevznikají samotným nočním mrazem, ale ranní snahou řidiče utrhnout zablokovaná kola hrubou silou motoru. Německý autoklub ACV i švýcarský magazín SRF Kassensturz přitom rozlišují mezi klasickými lankovými brzdami náchylnými k zamrznutí bovdenů a moderními elektronickými brzdami s elektromotorky přímo na zadních třmenech.
Podle technických rad rakouského autoklubu
ÖAMTC a německého portálu CHIP se vyplatí rozlišovat, zda parkujete na rovině nebo ve svahu a jaký typ převodovky používáte. Ve svahu u vozu s automatem totiž parkování jen na západku převodovky bez parkovací brzdy zbytečně přetěžuje mechaniku skříně.
Mytí auta v mrazu má přísná pravidla. Horká voda roztrhne i čelní sklo Proč ruční brzda v zimě zamrzne na dvou různých místech
Klasická mechanická ruční brzda dokáže v mrazu zablokovat zadní kola ze dvou odlišných příčin. Prvním scénářem je přimrznutí samotných brzdových destiček nebo bubnových čelistí k třecí ploše kotouče či bubnu. Stačí před zaparkováním projet hlubokou louží břečky nebo vyjet z myčky a mokré třecí plochy přes noc pevně přimrznou.
Na rovině v silném mrazu stačí zařadit první stupeň nebo zpátečku a mechanickou ruční brzdu nezatahovat.
Druhým a záludnějším případem je voda uvnitř bovdenů lanovodů. Gumové prachovky na koncích lanovodů pod podvozkem časem zpuchří a prasknou. Do mezery mezi ocelovým lankem a obalem nateče slaná voda ze silnice. Když ráno uvolníte páku v kabině, páka sice spadne dolů úplně lehce a bez odporu, ale zamrzlé lanko v bovdenu drží brzdu na kolech dál zataženou.
Elektronická parkovací brzda a slabá baterie v mrazu
U novějších aut bez klasické páky se o zajištění stará elektronická parkovací brzda ovládaná tlačítkem. Elektromotorky přímo na zadních třmenech sice nemají dlouhé lanovody, které by mohly v bovdenu zamrznout, přesto mohou v zimě způsobit nepříjemné ranní překvapení.
Pokud přijedete s teplými kotouči v hustém sněžení a na třmenech zůstane mokrý sníh, může přes noc přimrznout samotná destička ke kotouči. Druhým častým důvodem, proč elektronická brzda ráno neodbrzdí, je zesláblý akumulátor. Motorky na třmenech potřebují ke stažení pístků poměrně vysoký proud, a pokud napětí baterie v mrazu klesne, řídicí jednotka brzdu raději neuvolní.
Před odbrzděním vždy nastartujte motor, aby alternátor dodal elektronické brzdě plné napětí. Sešlápněte provozní brzdový pedál až na podlahu a teprve poté stiskněte tlačítko parkovací brzdy. U některých vozů je podmínkou automatického uvolnění při rozjezdu zapnutý bezpečnostní pás řidiče a zavřené dveře. Pokud motorky jen cvakají a kontrolka bliká, neopakujte pokusy desítkykrát za sebou, abyste nespálili pojistku nebo servomotor. Čemu se ráno vyhnout, když se auto nechce pohnout
Nejhorší reakcí na přimrzlou brzdu je zařadit jedničku, přidat plyn a snažit se zablokované kolo utrhnout přes spojku. Pokud drží jen slabá vrstvička rzi po dešti, kolo obvykle povolí s hlasitým lupnutím. Jestliže však destičku drží silný led, prudkým škubnutím dokážete odtrhnout třecí vrstvu obložení od ocelového podkladu destičky.
Stejně nebezpečným nápadem je vzít z domu rychlovarnou konvici a nalít na zmrzlý třmen vařící vodu. Rozžhavený proud vody na promrzlý litinový kotouč vyvolá extrémní tepelný šok, který může způsobit mikroskopické praskliny kovu nebo zkroucení kotouče. Voda navíc po několika minutách v mrazu znovu zmrzne na ještě pevnější led.
Přimrzlé dveře auta po ranním mrazu nikdy neotvírejte silou. Rvaní za kliku utrhne těsnění a zničí zámek Jak správně parkovat v zimě podle převodovky a sklonu silnice
Pravidlo nezatahovat ruční brzdu v mrazu neplatí bez výjimky. Na prudkém kopci nebo u automatické převodovky by úplné vynechání brzdy mohlo způsobit větší škodu než samotný mráz. Rozhodující je kombinace terénu a typu převodovky.
Situace a typ vozu Jak auto zajistit v mrazu Co hrozí při chybě Praktický tip Manuální převodovka na rovině Zařadit první stupeň nebo zpátečku, ruční brzdu nezatahovat Přimrznutí destiček nebo zamrznutí prasklého lanovodu Kola můžete pro jistotu natočit lehce směrem k obrubníku Manuální převodovka ve svahu Zařadit první stupeň do kopce nebo zpátečku z kopce plus zatažená brzda nebo klín Samovolné popojetí vozu přes kompresi motoru na ledu Na delší stání v mrazu použijte zakládací klín pod kolo Automatická převodovka na rovině Zvolit polohu P a v menu případně vypnout automatické zatahování EPB Zbytečné namáhání elektronické brzdy v břečce a sněhu Vždy zastavte úplně do klidu ještě před zařazením P Automatická převodovka ve svahu Držet nožní brzdu, zatáhnout EPB a teprve pak přeřadit na P Opření celé hmotnosti vozu do parkovací západky a poškození převodovky Při ranním rozjezdu nejprve vyřaďte z P a pak uvolněte brzdu Bezpečný postup, jak přimrzlou ruční brzdu uvolnit
Pokud ráno zjistíte, že zadní náprava drží a auto při pokusu o rozjezd jen zvedá záď nebo tahá zablokované kolo po sněhu, zastavte a postupujte klidně bez hrubé síly.
Nechte motor běžet deset až patnáct minut na volnoběh, aby výfukové potrubí pod podvozkem prohřálo okolí zadní nápravy a lanovodů. U mechanické brzdy zkuste páku několikrát jemně zatáhnout a spustit dolů, aby se případná slabá krusta v bovdenu uvolnila. Pokud máte hliníkové disky s dostatečným otvorem ke třmenu nebo bubnu, opatrně poklepejte gumovou paličkou či rukojetí klíče na tělo třmenu, nikoli na lakovaný disk. Když je k dispozici zásuvka u domu, nasměrujte na zadní třmen na několik minut teplý vzduch z běžného vysoušeče vlasů nebo horkovzdušné pistole z bezpečné vzdálenosti. Po uvolnění udělejte krátkou kontrolní jízdu a několikrát lehce přibrzděte, aby se brzdy zahřály a zkontrolujte, že se zadní kola po zastavení nepřehřívají. Vařící voda na zmrzlý třmen nebo kotouč vyvolá tepelný šok a může nevratně poškodit litinový brzdový kotouč. Proč zadní bubnové brzdy přimrzají snadněji než kotoučové
U menších a starších vozů s bubnovými brzdami na zadní nápravě bývá ranní přimrznutí častější než u modernějších kotoučů. Zatímco brzdový kotouč je otevřený proudícímu vzduchu a odstředivá síla z něj vodu za jízdy rychle vytlačí, bubnová brzda tvoří uzavřenou kovovou nádobu, ze které vlhkost z břečky či myčky uniká velmi pomalu.
Obložení brzdových čelistí navíc přiléhá k vnitřní stěně bubnu velkou styčnou plochou. Když voda mezi paknou a bubnem zmrzne, vznikne pevný ledový spoj po celém obvodu, který drží kolo mnohem silněji než malá destička na kotouči. U bubnových brzd proto před odstavením vozu na mráz pomůže krátké jemné přibrzdění ruční pákou za pomalé jízdy posledních pár metrů před parkovištěm.
Jak poznat přimrzlou brzdu od trvale zadřeného třmenu
Pokud se vám podaří auto ráno uvolnit a rozjet, nezapomeňte po prvních dvou až třech kilometrech zastavit na bezpečném místě a rukou zkontrolovat teplotu středů zadních kol. Běžný disk by měl být v mrazu chladný nebo jen mírně vlažný. Jestliže je jeden zadní disk nápadně horký a cítíte štiplavý zápach pálícího se obložení, nezůstala destička jen přilepená ledem, ale zůstal zablokovaný samotný brzdový pístek nebo lanovod v bovdenu.
S takto přibrzděným kolem nikdy nepokračujte v delší cestě, protože extrémní teplota dokáže uvařit brzdovou kapalinu, zvlnit kotouč a zničit ložisko kola. V takovém případě vůz odstavte a objednejte servisní vyčištění vodítek třmenu nebo výměnu lanovodů.
Jak přimrzání předejít už před zaparkováním
Nejjednodušší prevence zabere posledních sto metrů před domem. Pokud jste jeli v mokrém sněhu nebo vyjeli z mycí linky, před zaparkováním na rovince dvakrát až třikrát jemně přibrzděte levou nohou nebo plynule zpomalte před odbočkou, aby se kotouče třením lehce ohřály a voda se z nich odpařila.
U starších aut s mechanickými lanovody také nepodceňujte podzimní prohlídku na zvedáku. Výměna zpuchřelého lanovodu stojí jen několik stokorun, zatímco jízda s přibrzděným kolem dokáže během pár kilometrů spálit obložení, zvlnit kotouč a přehřát ložisko zadního náboje.
Zdroje fotografií Osobní auto zaparkované v zimě na zasněžené ulici: Wilfredor / Wikimedia CC0 Mechanická páka ruční brzdy osobního automobilu: Ildar Sagdejev (Specious) / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Brzdový kotouč s tepelnými prasklinami na třecí ploše: Johann H. Addicks / Wikimedia CC BY-SA 3.0