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White reagoval na předávkování vycházející hvězdy UFC. Doufám, že to byl pořádný budíček

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Zprávu o svém neporaženém bojovníkovi dostal šéf UFC stejnou cestou jako fanoušci: z internetu. O pár dní později na něj došlo před novináři. A jednu věc tam neřekl.
White reagoval na předávkování vycházející hvězdy UFC. Doufám, že to byl pořádný budíček

White reagoval na předávkování vycházející hvězdy UFC. Doufám, že to byl pořádný budíček

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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