White reagoval na předávkování vycházející hvězdy UFC. Doufám, že to byl pořádný budíček

Na tiskové konferenci po turnaji UFC 334 dostal Dana White, prezident UFC, otázku, která se netýkala žádného zápasu toho večera. Šéf největší organizace smíšených bojových umění na světě měl komentovat noc, kterou jeho neporažený bojovník strávil v nemocnici v arizonském Scottsdale. Nejdřív přiznal, že se o celé věci dozvěděl z internetu jako kdokoli jiný. Pak použil slovo, které se od té doby cituje po celé scéně: budíček. Redakce MMAmag prošla zápasovou bilanci, oficiální bonusové přehledy UFC i zprávy z Arizony a složila z nich, co je potvrzené a co ne.
Jednu věc White na tiskové konferenci neřekl
Tommy McMillen, 28letý americký bojovník pérové váhy (do 66 kg) s bilancí 12-0, skončil podle amerických zpráv v nemocnici po incidentu v nočním klubu ve Scottsdale. První zprávu zveřejnil 12. listopadu 2026 server MMA Fighting s odkazem na TMZ Sports. O dva dny později, 14. listopadu 2026, se v newyorské Madison Square Garden konalo UFC 334 a po něm přišla na McMillena řeč před novináři.
V záznamu tiskové konference, který UFC zveřejnila, redakce MMAmag dohledala pasáž, v níž White odpověděl, že se o incidentu dozvěděl „online jako všichni ostatní“, a situaci označil za šílenou. K tomu, že je bojovník zpátky v tréninku, dodal: „To je neuvěřitelné a šílené. Ale je to hrozné. Doufám, že to pro něj byl pořádný budíček.“ Jedno v jeho odpovědi chybělo. Neupřesnil, jestli s McMillenem osobně mluvil.
Co se v klubu odehrálo, popsaly americké zprávy jen zčásti. Jedna věc v nich stále chybí.
Nosní sprej v klubu a hranice, za kterou zprávy nejdou
Podle deníku Los Angeles Times, který citoval mluvčího policie ve Scottsdale, našli policisté McMillena nereagujícího na podlaze toalety klubu kolem 0:50. Dýchal, převezli ho do nemocnice a při kontrole byl jeho stav podle policie stabilní. TMZ Sports uvedl, že záchranáři podali Narcan poté, co poblíž našli bílou práškovou látku. Zprávy se rozcházejí v datu: MMA Junkie píše o 9. listopadu 2026, popis deníku Los Angeles Times odpovídá neděli 8. listopadu 2026.
Co tím není řečeno, je neméně důležité. V oficiální informaci o přípravku, do které redakce MMAmag nahlédla, stojí, že nosní sprej Narcan je určený k neodkladné léčbě „známého nebo podezřelého opioidového předávkování“. Jeho podání je tedy reakcí na podezření, ne potvrzením toho, co bojovník užil. Jaká látka to byla, veřejně nikdo nepotvrdil, toxikologický závěr zveřejněn není.
Kalendář posledního roku přitom ukazuje, v jaké fázi kariéry McMillena ta noc zastihla.
Tři zápasy, tři bonusy a velmi krátký kalendář
Do UFC se McMillen dostal 2. září 2025 výhrou nad Davidem Mgoyanem na Dana White’s Contender Series, v soutěži, ve které si vedení organizace vybírá nové bojovníky. V roce 2026 odbojoval tři zápasy a všechny vyhrál. Z oficiálních bonusových přehledů UFC, které redakce MMAmag porovnala se zápasovou historií na Sherdogu, plyne, že odměnu dostal po každém z nich: dvakrát Fight of the Night za nejlepší zápas večera a jednou Performance of the Night za nejlepší výkon.
|Událost
|Datum
|Odstup od předchozí události
|Debut v UFC
|4. 4. 2026
|–
|Druhý zápas v UFC
|18. 7. 2026
|105 dní
|Třetí zápas v UFC
|12. 9. 2026
|56 dní
|Incident ve Scottsdale
|9. 11. 2026
|58 dní
Mezi debutem a třetím zápasem uplynulo 161 dní. Od posledního vítězství do noci ve Scottsdale uplynulo 58 dní, a pokud platí dřívější z obou uváděných dat, o den méně.
Stream, podcast a věta, která zůstala viset
ANALÝZA Zatímco White mluvil o budíčku, okolí bojovníka ukazovalo druhou verzi téhož víkendu. Trenér Tim Welch podle deníku Los Angeles Times zveřejnil 12. listopadu 2026 na Instagram Stories fotku McMillena a napsal, že je úplně v pořádku a že den předtím trénoval. Podle serveru MMA Junkie se McMillen objevil i na Welchově živém streamu během turnaje, o incidentu žertoval a naznačil, že o něm promluví v podcastu Joea Rogana.
Obě verze mají společné jedno. Vznikly online a ani jedna nemá úřední razítko. UFC podle deníku Los Angeles Times na žádost o komentář neodpověděla, policejní zprávu v plném znění nikdo nezveřejnil a v dostupných oficiálních zdrojích UFC redakce MMAmag nenašla pro McMillena ohlášený další zápas. Co v Roganově podcastu zazní, se předem tvrdit nedá.
Případ se tak zatím skládá výhradně z online stop: ze zpráv z Arizony, z citované story trenéra, ze streamu a z jedné věty na tiskové konferenci. Lékařská ani sportovní tečka k němu zatím není. A dokud nebude, zůstane příběh tam, kde začal. Na obrazovkách.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek