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Boty, které ženy před lety odložily, se znovu vracejí. Baleríny dnes vypadají jinak než dříve

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Baleríny patří mezi druhy obuvi, které dokážou rozdělit ženy na dva tábory. Některé na ně nedají dopustit kvůli pohodlí a jednoduchému vzhledu, jiné je považují za nepraktické nebo zastaralé. Módní kolekce posledních sezon však ukazují, že tento typ bot zůstává součástí současného dámského šatníku. Vedle klasických kulatých špiček se objevují také hranaté modely, pásky přes nárt a výraznější materiály.
AI ilustrace. Generováno pomocí Magnific.

AI ilustrace. Generováno pomocí Magnific.

Zdroj: generováno Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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