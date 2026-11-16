Boty, které ženy před lety odložily, se znovu vracejí. Baleríny dnes vypadají jinak než dříve

Ještě před několika lety byly baleríny pro mnoho žen samozřejmou součástí jarního a letního oblečení. Nosily se k džínám, sukním i jednoduchým šatům. Později je v každodenních kombinacích začaly častěji nahrazovat tenisky, mokasíny nebo robustnější boty.
Dnes se baleríny objevují v mnoha podobách. Některé připomínají tradiční taneční obuv, jiné mají pevnější konstrukci a působí elegantněji. Změnil se také způsob jejich kombinování.
Moderní baleríny už nemusí mít pouze kulatou špičku
Klasické baleríny jsou typické nízkou podrážkou a jednoduchým střihem. Současná nabídka je však mnohem rozmanitější.
Oblíbené jsou modely s hranatou špičkou, které mohou působit moderněji a výrazněji. Další variantou jsou baleríny s páskem přes nárt, známé také jako Mary Jane.
Právě pásek může být praktický, protože pomáhá udržet botu na noze. Záleží však na konkrétním střihu a způsobu zapínání. Příliš úzký nebo pevný pásek může naopak způsobovat nepohodlí.
Nejlépe fungují s jednoduchým oblečením
Baleríny lze kombinovat s mnoha běžnými kousky. Dobře mohou vypadat například s rovnými džínami, kalhotami ke kotníkům nebo delší sukní.
Zajímavou kombinaci vytvářejí také s volnějšími kalhotami a jednoduchou košilí. Takový outfit může působit upraveně, aniž by byl příliš formální.
Při výběru je vhodné myslet na celkové proporce. Velmi dlouhé široké kalhoty mohou nízké boty téměř zakrýt, zatímco kratší nohavice umožní jejich tvar více vyniknout.
Pohodlí závisí na konstrukci boty
Přestože baleríny vypadají pohodlně, neznamená to, že jsou automaticky vhodné pro celodenní chůzi.
Některé modely mají velmi tenkou podrážku, minimální tlumení a nedostatečnou oporu chodidla. Při dlouhém stání nebo chůzi po tvrdém povrchu mohou být pro určité lidi nepohodlné.
Před nákupem je proto vhodné zkontrolovat nejen vzhled, ale také šířku špičky, stabilitu paty a celkovou pružnost obuvi. Prsty by neměly být stlačené a pata by při chůzi neměla výrazně vyklouzávat.
Jedny boty mohou doplnit několik různých outfitů
Pokud hledáte univerzální model, bývají praktické neutrální barvy, například černá, béžová nebo tmavě hnědá. Snadno se kombinují s běžným oblečením a nepůsobí příliš výrazně.
Ženy, které dávají přednost nápadnějším doplňkům, mohou sáhnout po metalických odstínech, lakované úpravě nebo zajímavých přezkách.
Baleríny tak nemusí představovat návrat ke stejnému stylu, který se nosil před mnoha lety. Mohou být jednoduše další možností, jak doplnit současný šatník bez nutnosti nosit podpatky.
Vogue, People, Cosmopolitan