Masový hrob v anglickém Reptonu zmátl archeology na desítky let. Radiokarbonové datování zkreslila strava mrtvých

Zima roku 873. Velká vikingská armáda se podle Anglosaské kroniky utábořila v Reptonu nad řekou Trent, vyhnala mercijského krále Burghreda a zmocnila se jeho království. O jedenáct století později odkryli archeologové Martin Biddle a Birthe Kjølbye-Biddleová západně od kostela sv. Wystana pohřební komoru s ostatky nejméně 264 lidí. Mince uložené mezi kostmi pocházely z let 872 až 875, jenže laboratoř část koster zařadila do 7. a 8. století, tedy hluboko před příchod seveřanů. Rozpor vydržel přes třicet let. Rozřešil ho až tým vedený Cat Jarmanovou z Univerzity v Bristolu, který v únoru 2018 zveřejnil v časopise
Antiquity nová data. Odpověď ležela na talíři zemřelých. Mince z roku 873 proti radiokarbonu: spor, který Repton dělil na dvě epochy
Hromadný hrob se nacházel ve vikářské zahradě. Vikingové k němu využili částečně zbořenou anglosaskou stavbu, patrně součást klášterního areálu, a přestavěli ji na pohřební komoru. Uvnitř spočívali převážně muži ve věku 18 až 45 let. Zhruba pětinu určitelného souboru tvořily ženy. Mezi kostmi ležely zbraně a předměty severského původu.
Archeologický kontext tedy mluvil jasně. Datování kostí ovšem tvrdilo něco jiného. Starší měření přisoudila části ostatků stáří o sto až dvě stě let vyšší, než připouštěly mince. Badatelé proto přišli s kompromisní teorií: Vikingové prý do komory snesli i staré kosti z klášterního hřbitova a promíchali je s vlastními padlými.
Hypotéza vypadala elegantně a na papíře obstála. Pro Repton měla ale nepříjemný důsledek. Pokud byl soubor smíšený, ztrácel cenu jako svědectví o Velké armádě. Nejlépe datovaný vikingský hrob v Anglii by se tím proměnil v nečitelnou směsici dvou epoch.
Kostel sv. Wystana i jeho anglosaskou kryptu si dnes může prohlédnout každý. Otevírá se zhruba od deváté ranní do soumraku, pokud zrovna neprobíhá bohoslužba. Samotné místo hrobu ve farní zahradě však žádnou expozici nemá.
Mořský rezervoárový efekt: jak ryby na talíři přidaly kostem sto let
Radiokarbonová metoda měří úbytek izotopu uhlíku
14C. Živé organismy ho přijímají z prostředí a po smrti se jeho množství pravidelně snižuje. Kalibrační křivky přitom počítají s uhlíkem z atmosféry. Oceán ale funguje jinak. Hlubinná voda obsahuje uhlík, který s ovzduším nepřišel do styku stovky let, a mořský vzorek proto v průměru působí zhruba o 400 radiokarbonových let starší než souběžný vzorek ze souše.
Kdo jí tresky, sledě nebo mořské plody, zabudovává tento „zestárlý“ uhlík do kolagenu vlastních kostí. Laboratoř pak naměří vyšší stáří, než odpovídá skutečnosti. Metodika britského památkového úřadu
Historic England proto výslovně požaduje, aby se vzorky zasažené rezervoárovým efektem při kalibraci opravovaly.
Jarmanová s kolegy Tomem Highamem a Christopherem Bronkem Ramseym z Oxfordu tuto korekci provedli. Podle poměru izotopů uhlíku a dusíku odhadli u jednotlivých koster, jakou část potravy tvořily mořské zdroje. Hodnoty se pohybovaly zhruba mezi 15 a 32 procenty, vždy s nejistotou kolem deseti procentních bodů.
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Rozdíl nejlépe ukazuje hrob označený G.529. Čistě suchozemská kalibrace ho zařadila do let 670 až 770. Mince u těla ovšem nemohly skončit v zemi dřív než roku 873. Po započtení 15procentního podílu mořské stravy se interval rozšířil na roky 690 až 939, a když vědci připojili svědectví mincí, výsledek se zúžil na období 873 až 939. Posun činil nejméně celé století.
Podle nás tkví síla reptonského případu právě v tomto bodě. Radiokarbon fungoval správně, chyběla mu jen jedna proměnná. Jakmile ji badatelé doplnili, laboratorní data se sešla s mincemi i s kronikou. Celý soubor teď odpovídá jedinému uložení na sklonku 9. století a hypotéza o promíchaných klášterních kostech ztratila oporu.
Válečník s Thorovým kladívkem a čtyři mladiství u vchodu do komory
Nové datování vrátilo Reptonu váhu a s ní i příběhy jednotlivých pohřbených. Nejvýraznější z nich patří staršímu muži z dvojhrobu G.511. Na krku mu visel přívěsek ve tvaru Thorova kladiva, vedle něj spočíval vikingský meč a tělo neslo smrtelná zranění včetně seku do levé stehenní kosti. Mezi nohy mu pozůstalí vložili kančí kel. Podle výkladu, který zmiňuje bristolská univerzita, mohla rána poškodit genitálie a kel je měl symbolicky nahradit pro cestu do posmrtného světa.
Vedle něj ležel mladší muž G.295. Jarmanová v pozdějším textu pro Current Archaeology uvádí, že analýza starobylé DNA odhalila příbuzenství prvního stupně. Šlo tedy pravděpodobně o otce se synem, případně o nevlastní bratry. Jako možné kandidáty jmenuje velitele Olafa a Eysteinna, sama to však předkládá jako hypotézu.
Poblíž vstupu do komory spočívali čtyři mladiství ve věku přibližně 8 až 18 let, u jejich nohou čelist ovce. Nejméně dva z nich nesli stopy násilí. Obětní výklad s paralelami ve vikingském světě se nabízí, studie v Antiquity ho však označuje za nejistý.
Izotopy stroncia, které odrážejí geologii krajiny, v níž člověk prožil dětství, ukázaly pestrou skladbu původu. Za místní lze s jistotou považovat jen málokoho, řada hodnot odpovídá Skandinávii. Kvůli překryvům mezi regiony ale nelze každého jedince přesně umístit na mapu. Totéž platí o ženách z hrobu: jejich přítomnost je doložená, odkud přišly, zůstává otevřené.
Pozdější vykopávky západně od kostela navíc zachytily stopy rozsáhlého tábora. Archeologové našli štěrkové plošiny, zlomky zbraní, doklady kovářské práce, lodní nýty a herní kameny podobné těm z Torksey. Velká armáda tu zjevně nejen plenila. Přezimovala, opravovala lodě a pohřbívala své mrtvé.
Ridgeway Hill, Oxford a Stará Boleslav: kde všude straší starý uhlík
Srovnání s dalšími lokalitami ukazuje, jak výjimečný Repton je. Na Ridgeway Hill u Weymouthu leží asi padesát sťatých mladých mužů s hlavami uloženými zvlášť, tedy stopy popravy. Hrob pod St John’s College v Oxfordu ukrývá 37 patrně násilně zabitých mužů z přelomu tisíciletí, spojovaných s masakrem na den sv. Brikcího. Norský Oseberg zase představuje okázalý lodní pohřeb dvou žen z roku 834. Repton se od všech liší pietním hromadným uložením spojeným s konkrétním vojenským táborem.
Pár kilometrů odtud, v lese Heath Wood u Ingleby, leží 59 mohyl s kremacemi i prázdnými náspy. Historic England je považuje za jediné známé vikingské mohylové pohřebiště svého druhu v Anglii. Některé mohyly mohly sloužit jako kenotafy pro ty, kdo našli odpočinek v křesťanské půdě Reptonu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková