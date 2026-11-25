Perchta z Rožmberka pocházela z jednoho z nejmocnějších českých šlechtických rodů. Narodila se kolem roku 1429 jako dcera Oldřicha II. z Rožmberka, jenž patřil k nejmocnějším mužům tehdejších Čech.
V roce 1449 provdal tehdy přibližně dvacetiletou Perchtu za Jana z Lichtenštejna. Šlo o příslušníka bohatého a významného moravského rodu. Manželství mělo oběma rodinám přinést výhody, samotná nevěsta však příliš důvodů k radosti neměla. Její nový domov se nacházel na Moravě a místo očekávaného bezpečí ji tam čekalo dlouhé období neštěstí.
S manželem si nerozuměla a špatně s ní zacházeli také další členové jeho rodiny.
Perchta si stěžovala na manžela, jeho matku i sestru. Popisovala nedostatek laskavosti, ponižování a velmi špatné podmínky, ve kterých musela žít. Dokonce se obávala, že ji příbuzní chtějí otrávit.
Dopisy plné zoufalství
O tom, co Perchta v manželství prožívala, víme především díky její soukromé korespondenci. Ze svého nového domova opakovaně psala otci a později také bratrům. Nešlo o zdvořilostní pozdravy ani běžné rodinné zprávy. Její dopisy byly naléhavými prosbami o pomoc.
Perchta popisovala, jak se v manželově domácnosti cítí opuštěná a bezmocná. Stěžovala si na špatné zacházení a žádala příbuzné, aby zasáhli. V jednom z dopisů dokonce prosila bratra, aby ji vysvobodil od lidí, kteří jí ubližují. Přirovnala to
k vysvobození duše z očistce.
Její postavení bylo o to beznadějnější, že se nemohla jednoduše sbalit a vrátit domů. Manželství mezi příslušníky významných šlechtických rodů představovalo politickou a majetkovou dohodu. Rozvod nepřipadal v úvahu a rodinné spory nemohly snadno změnit rozhodnutí, které už bylo jednou učiněno.
Perchtini příbuzní o jejím trápení věděli, ale nepodnikli nic. Ani její urozený původ a bohaté rodinné zázemí jí nepomohly získat svobodu, po které tolik toužila.
Zachované dopisy dnes patří k mimořádně cenným
svědectvím o životě středověké šlechtičny. Neukazují jen osobní neštěstí jedné ženy, ale také postavení manželek v tehdejší aristokratické společnosti. Perchta z Rožmberka | Zdroj: Wolfgang Sauber – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Creative Commons Z nešťastné šlechtičny se stala Bílá paní
Perchta svého manžela nakonec přežila. Jan z Lichtenštejna zemřel roku 1473 a ona o tři roky později ve Vídni, kde byla také pohřbena. Její příběh by možná zůstal známý jen historikům, kdyby se o dvě století později nedostal do rukou významného českého historika Bohuslava Balbína.
Ten v 17. století v rožmberském archivu objevil Perchtiny dopisy. Zaujala ho jejich tragická výpověď a
rozhodl se spojit skutečnou šlechtičnu s legendou o Bílé paní, která se údajně zjevovala na sídlech rožmberského rodu.
Balbín dokonce určil obraz, který podle něj Perchtu zachycoval. Pozdější odborné zkoumání ale ukázalo, že podobizna je ve skutečnosti fiktivní a vznikla až dlouho po Perchtině smrti. Také spojení její osoby s původní pověstí o Bílé paní není historicky jednoznačné.
Legenda se přesto ujala a
Perchta se stala jednou z nejslavnějších postav českých hradních pověstí. Lidé ji začali spojovat s Českým Krumlovem, Rožmberkem i Jindřichovým Hradcem. V příbězích vystupovala jako laskavá ochránkyně, která pomáhala chudým a dětem. Na některých místech měla dokonce rozdávat jídlo a dohlížet na pořádek v domácnosti.
Bílá paní přitom není jen tajemným přízrakem z hradních chodeb. Je také připomínkou skutečné ženy, která měla slavné jméno, mocné příbuzné, a přesto se nedokázala osvobodit z nešťastného manželství.
Zdroje článku:
cesky.radio.cz, npu.cz, encyklopedie.ckrumlov.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Tereza Holubová