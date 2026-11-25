Britský nejvyšší soud vyhradil na projednání případu tři dny, od 23. do 25. listopadu. Pětičlenný senát posuzuje mimo jiné okolnosti převodu akcií společnosti Diag Human v roce 2011 a jeho dopad na oprávněnost nároků uplatněných v mezinárodní investiční arbitráži.
Česká republika v investiční arbitráži neuspěla v roce 2022 a následně se obrátila na britské soudy. Londýnský odvolací soud v červenci 2025 potvrdil nárok Josefa Šťávy na odškodnění, přestože předtím dospěl k závěru, že samotná společnost Diag Human nesplňovala podmínky pro ochranu podle příslušné mezinárodní investiční dohody.
Podle loňského rozsudku činila náhrada ušlého zisku přibližně 4,09 miliardy korun. Dalších 4,24 miliardy představovaly úroky za období do konce června 2007. Od července téhož roku se částka navyšuje o další úroky, přičemž jedna z jejich složek přesahuje 1,28 milionu korun denně.
O výsledek sporu usilují obě strany
Podstatnou roli v současném řízení hraje převod akcií společnosti Diag Human do lichtenštejnského svěřenského fondu na konci roku 2011. Mezi osoby, které mohly mít z fondu prospěch, patřil Šťáva i jeho dcery. Soud nyní zkoumá, zda pro ochranu investice postačuje faktická kontrola společnosti, nebo zda musí být doložena také právně.
Zatímco Šťáva a Diag Human napadají rozhodnutí, podle kterého společnost nesplňovala podmínky pro ochranu zahraničního investora, český stát zpochybňuje pravomoc rozhodčího tribunálu ve vztahu k části podnikatelových nároků i přiznání celé náhrady samotnému Šťávovi.
Na počátku byl obchod s krevní plazmou
Kořeny případu sahají do roku 1991, kdy české ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž týkající se zpracování krevní plazmy. O spolupráci měly zájem dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk a česká firma Conneco, kterou založil právě Josef Šťáva.
Zásadní zlom nastal v roce 1992. Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar v dopise adresovaném dánské společnosti zpochybnil důvěryhodnost jejího českého obchodního partnera. Spolupráce následně skončila a firma, později přejmenovaná na Diag Human, začala požadovat náhradu ušlého zisku. Po původní obchodní arbitráži následoval v roce 2017 další rozhodčí spor vedený na základě dohody o ochraně investic mezi Českem a Švýcarskem.
Ministerstvo financí podle pondělního vyjádření pro ČTK využívá všech dostupných právních možností k obraně před podnikatelovým nárokem. Přesný termín vyhlášení rozsudku britský nejvyšší soud zatím nezveřejnil. Ministerstvo jej očekává během první poloviny roku 2027.
Zdroje UK Supreme Court – odvolání Česka, UK Supreme Court – druhé odvolání, UK Supreme Court – rozpis jednání