Foto: Magnifc
DJI se chystá ukončit oficiální podporu další skupiny starších zařízení. Od 1. prosince 2026 přestane poskytovat technickou pomoc, servis a údržbu celkem 11 produktových položek. Na seznamu přitom nejsou pouze dávno zapomenuté modely. Končí také profesionální dron Inspire 2, kamery Zenmuse X4S a X5S, oblíbený ovladač DJI Smart Controller nebo původní digitální FPV systém.
Pro majitele to znamená především konec možnosti spoléhat se na servisní zázemí samotného výrobce. Funkční zařízení však nemusí vyřazovat z provozu. DJI neoznámilo jejich dálkové vypnutí ani zákaz používání. Rozhodnutí se týká oficiálních servisních služeb a technické podpory. DJI
Výrobce vysvětluje tento krok přirozeným životním cyklem elektroniky. Starší zařízení postupně ztrácejí podporu, protože se mění technologie, dostupnost komponentů i požadavky uživatelů. Společnost proto přesouvá své servisní kapacity na novější generace produktů.
Dron
Foto: Magnific
Kterých 11 zařízení DJI se konec podpory týká?
Oficiální oznámení zahrnuje následující produkty:
DJI Inspire 2 – profesionální dron pro filmovou produkci. DJI Zenmuse X4S – stabilizovaná kamera s jednopalcovým snímačem. DJI Zenmuse X5S – kamera se snímačem Micro Four Thirds a výměnnými objektivy. DJI CrystalSky 7,85″ Ultra Brightness – profesionální monitor s vysokým jasem. DJI CrystalSky 7,85″ High Brightness – větší terénní monitor. DJI CrystalSky 5,5″ High Brightness – kompaktní monitor pro ovládání dronů. DJI Smart Controller – ovladač s integrovaným displejem. Tello IronMan Edition – speciální edice malého dronu inspirovaná Iron Manem. DJI Goggles – původní brýle pro sledování obrazu z dronu. DJI Goggles Racing Edition (RE) – varianta určená zejména pro FPV létání. DJI FPV System – původní digitální systém přenosu obrazu pro FPV drony.
Přestože se hovoří o 11 produktech, ve skutečnosti jde o několik odlišných skupin techniky. Samotný Inspire 2 představuje pouze jednu položku. Další tvoří kamery, monitory, ovladače a příslušenství, které mohou majitelé používat společně s jinými drony.
Zejména ukončení podpory Inspire 2 může zasáhnout profesionální filmaře. Dron uvedený v roce 2016 umožnil vytvářet profesionální letecké záběry s využitím výměnných kamer a pokročilých záznamových formátů. V kombinaci se Zenmuse X7 dokázal pořizovat video až v rozlišení 6K CinemaDNG RAW. Jeho produkce skončila v lednu 2022, ale dobře udržované kusy mohou stále sloužit při komerčním natáčení.
Podstatné je, že
DJI současně ukončuje podporu kamer Zenmuse X4S a X5S. Majitelé Inspire 2 tak ztrácejí nejen servis samotného letounu, ale také oficiální servis dvou kamer, které tvořily důležitou součást jeho ekosystému.
Zajímavou položkou je rovněž DJI Smart Controller. Ovladač představený v roce 2019 nabízel integrovaný 5,5palcový displej s jasem 1 000 nitů. Pilot díky tomu nepotřeboval připojovat vlastní telefon. Zařízení spolupracovalo například s drony Mavic 2, Mini 2 nebo Air 2S.
Právě zde může dojít k nedorozumění. Ukončení podpory původního Smart Controlleru automaticky neznamená ukončení podpory všech dronů, se kterými byl kompatibilní. Stejně tak se oznámení netýká všech novějších ovladačů DJI s displejem.
Pro komunitu FPV pilotů je důležité rozlišovat také původní DJI FPV System od pozdějšího samostatného dronu DJI FPV. Na seznamu figuruje starší digitální přenosový systém představený v roce 2019, který umožnil konstruktérům vlastních závodních dronů využívat obraz v HD rozlišení s nízkou latencí. Nejde o oznámení ukončení podpory všech současných FPV produktů DJI.
Drony budou létat dál. Problém nastane při poruše
Ukončení servisní podpory neznamená, že
DJI 1. prosince znemožní používání uvedených zařízení. Pokud je dron funkční, jeho provoz se tímto oznámením automaticky nezastaví. Piloti ale nadále musejí dodržovat platná pravidla létání a bezpečného provozu.
DJI výslovně uvádí, že od stanoveného data nebude pro dotčené produkty poskytovat podporu při dotazech, technických problémech ani údržbě. Samostatně však nepotvrdilo, že by všechny již instalované aplikace přestaly fungovat nebo že by v uvedený den došlo k nějakému softwarovému zablokování.
Větší komplikaci může představovat mechanická nebo elektronická závada. Profesionální drony obsahují řadu specializovaných komponentů, jejichž oprava není vždy možná v běžném servisu. U modelu Inspire 2 může být problémem například poškození pohonného systému, závada stabilizace nebo elektroniky, která zajišťuje komunikaci mezi letounem a kamerou.
Možností zůstávají nezávislé opravny a dostupné náhradní díly. Jejich existenci ani schopnost opravit konkrétní závadu však DJI svým oznámením negarantuje. U profesionální techniky je navíc důležité, aby oprava neohrozila bezpečnost následného letu.
Pro české zákazníky je podstatné ještě jedno rozlišení.
Konec dobrovolně poskytovaného servisu výrobce automaticky neruší zákonná práva spotřebitele vůči prodejci. V Evropské unii se u spotřebitelského nákupu zpravidla uplatňuje minimálně dvouletá odpovědnost prodávajícího za vady podle stanovených podmínek. U většiny zařízení z aktuálního seznamu však již od skončení výroby uplynulo několik let. Your Europe
Majitelé dotčených produktů by proto měli před 1. prosincem zkontrolovat jejich technický stav a případné problémy konzultovat s oficiálním servisem DJI. Založení servisního požadavku před termínem ale samo o sobě nezaručuje, že výrobce opravu přijme nebo dokončí.
Při nákupu starší techniky z druhé ruky bude nově vhodné věnovat větší pozornost dostupnosti náhradních dílů, stavu baterií a možnosti nezávislých oprav. Nízká pořizovací cena již nemusí vyvážit riziko nákladné závady.
Zdroje DJI – Oficiální oznámení o ukončení servisu a podpory DJI – Představení původního digitálního FPV systému