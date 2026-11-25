Foto: Alena Kolaříková
Vánoční pečení by mělo vonět vanilkou, skořicí a pohodou, ne spěchem a stresem na poslední chvíli. Určitě to znáte: advent se přehoupne do druhé poloviny, do Štědrého dne zbývá pár dnů a v kuchyni nastává maraton mezi moukou, máslem a lepením lineckého do noci. Přitom stačí jediná věc – dobrý plán.
Různé druhy těst a cukroví vyžadují jiný čas na rozležení. Některé kousky potřebují týdny, aby zkřehly, zatímco jiné s krémem nebo čokoládou jsou nejlepší čerstvé.
Připravili jsme pro vás přehledný harmonogram, jak to děláme my. Podle něj si pečení rozdělíte na jednotlivé adventní týdny bez zbytečného shonu.
Foto: Alena Kolaříková
Konec listopadu a 1. adventní týden: Čas perníčků a hutných těst
První vlna patří těstům, která potřebují nejdelší čas na odpočinek a změknutí díky medu a koření.
Perníčky na rozležení: Pokud pečete klasické staročeské perníčky (ne ty ze speciálních těst, která jsou měkká hned), upečte je jako první. Do Vánoc krásně natáhnou vlhkost a změknou.
Zázvorky a štoly: Tradiční suché zázvorky potřebují alespoň 3 až 4 týdny na rozležení. Stejně tak tradiční máslová štola zabalená v alobalu v chladu nabírá plnou chuť týdny předem.
Příprava těst do chladu: Těsta na linecké nebo vanilkové rohlíčky si můžete vypracovat s předstihem, zabalit do potravinářské fólie a nechat v lednici odpočívat několik dní – mouka hezky nabobtná a s těstem se pak mnohem lépe pracuje.
Pracny s ořechy s vůní skořice
Foto: vytvořeno pomocí AI
2. adventní týden: Suché a křehké pečivo
Tento týden je ideální na pečení korpusů a suchých tvarů, které potřebují zhruba dva týdny, aby zvláčněly po slepení marmeládou.
Linecké pečivo: Vykrajujte hvězdičky, kolečka a srdíčka. Upečené korpusy můžete rovnou slepovat rybízovou nebo malinovou marmeládou – kyselá zavařenina do Vánoc těsto dokonale zvláční.
Vanilkové rohlíčky a pracny (medvědí tlapky): Ořechová a kakaová těsta do formiček pečte v tomto období. Horké rohlíčky a pracny rovnou obalujte v moučkovém cukru s pravou vanilkou a uložte do papírové krabice do chladu.
Ořechy do formiček: Samotné mušličky či ořechové skořápky upečte teď, plnění krémem ale nechte až na později.
Linecké cukroví
Foto: Alena Kolaříková
3. adventní týden: Zdobení, pusinky a čokoládové korpusy
Zhruba deset dnů před Štědrým dnem přichází řada na zdobení a těsta, která nesnášejí přílišnou vlhkost.
Bílkové pečivo (sněhové pusinky, laskonky): Sněhové pusinky a kokosky nepečte příliš brzy, aby v chladné spíži nezvlhly a nezgumovatěly.
Zdobení perníčků: Pokud jste pekli perníčky v prvním týdnu, teď je ideální chvíle vyšlehat bílkovou polevu s kapkou citronové šťávy a pustit se do zdobení.
Čokoládové a kávové pečivo: Sušenky s vysokým obsahem kakaa či čokolády pečte nyní, aby si udržely křehkost.
Francouzské Vánoce: Makronky
Foto: Alena Kolaříková
4. adventní týden a dny před Štědrým dnem: Krémy a nepečené druhy
Poslední dny před svátky patří surovinám s kratší trvanlivostí – máslovým krémům, čerstvým ořechovým náplním a nepečeným kouskům.
Nepečené kuličky a roládky: Vosí hnízda (včelí úly), rumové kuličky, kokosové kuličky typu raffaello nebo nepečená kávová zrna nepotřebují týdny ležení. Naopak – nejlépe chutnají čerstvé, kdy piškoty v náplni ještě drží pevnější strukturu.
Plnění krémem: Všechny ořechy, košíčky a dortíčky plněné máslovými, pudinkovými nebo žloutkovými krémy plňte až v tomto týdnu. Krémy mají omezenou trvanlivost a v chladu jim stačí pár dní, aby se propojily s korpusem.
Čokoládové polevy: Dokončete máčení rohů rohlíčků, polévání košíčků a lineckého čokoládou.
10 nejoblíbenějších druhů krémového a nepečeného cukroví
Foto: vytvořeno pomocí AI
Náš tip: Do papírové krabice k uloženému lineckému cukroví nebo tvrdším perníčkům přidejte rozkrojené jablko (položené řezem na kousek alobalu, aby se nedotýkalo pečiva). Pečivo z jablka vytáhne přirozenou vlhkost a změkne doslova za pár dní!
Krásný a provoněný advent přeje Elly.
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