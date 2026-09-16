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Strach o úspěšného českého herce. Zdeněk Žák musel kvůli zdravotním problémům přerušit kariéruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zdeněk Žák se zatím na divadelní jeviště nevrátí. Oblíbený herec chyběl i při zahájení nové sezony a jeho zdravotní potíže už zasáhly do programu Strašnického divadla. V několika inscenacích jej proto musí zastoupit kolegové.
Strach o úspěšného českého herce. Zdeněk Žák musel kvůli zdravotním problémům přerušit kariéru
Zdroj: nextfoto
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