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Stop hazardu na kolejích v Revoluční. Jablonec zpřísní značení u přejezdu

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Železniční přejezd v jablonecké Revoluční ulici čekají bezpečnostní změny. Město zde zavádí rychlostní limit 30 km/h, optické brzdy a přehlednější značení. Reaguje tak na řidiče, kteří na místě nerespektují světelnou signalizaci a ohrožují provoz i sebe. Nová vyhláška platí od 17. října.
Stop hazardu na kolejích v Revoluční. Jablonec zpřísní značení u přejezdu

Stop hazardu na kolejích v Revoluční. Jablonec zpřísní značení u přejezdu

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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