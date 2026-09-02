Štěpán Kozub čelil u Jana Krause nepříjemné situaci. Terčem se stala jeho partnerka

Štěpán Kozub a Jiří Krhut jsou na pódiu dlouhé roky sehranou dvojicí a podobně působili také během návštěvy Show Jana Krause. Rozhovor se velmi rychle vzdálil klasickému televiznímu povídání a oba hosté střídali historky ze společných koncertů s typickým ostravským humorem. Řeč přišla například na to, že je lidé občas zaměňují s jinými známými osobnostmi, na Krhutovu někdejší učitelskou kariéru nebo na jejich vztah k Ostravě. Dvojice totiž v současnosti společně vystupuje po republice a její koncerty nejsou postavené jen na hudbě. Velkou část programu tvoří právě jejich vzájemné slovní přestřelky a vyprávění.
Jejich spolupráce začala v těžkém životním období
Mnohem vážnější příběh se přitom skrývá za samotnými začátky jejich spolupráce. Oba se sblížili v období, kdy jejich rodiny procházely ztrátou blízkého člověka. Kozubovi tehdy umíral otec, zatímco Krhut se vyrovnával s odcházením své matky. Ani tehdy však humor ze svého života úplně nevytěsnili. Právě společné vidění světa, hudba a schopnost hledat nadhled i v těžkých situacích postupně vedly ke vzniku jejich prvních písní. Jednou z nich byla skladba Prásknu bičem, která odstartovala výraznější společnou hudební etapu.
Když se Jan Kraus během rozhovoru dostal k Kozubovu současnému soukromí, herec připustil, že partnerku má a ve vztahu se cítí dobře. Zároveň s nadsázkou poznamenal, že spokojený vztah může být pro uměleckou tvorbu trochu komplikací. Podle něj totiž řada věcí vzniká právě ze smutku, melancholie nebo komplikovaných životních období. Hned však dodal, že ani v partnerském životě samozřejmě nejsou všechny chvíle bezstarostné, takže o inspiraci úplně nepřichází.
Poznámka o partnerce spustila Krhutův ostrý humor
Nejvýraznější moment přišel ve chvíli, kdy Kozub zmínil rodinu své partnerky. Uvedl, že stejně jako on pochází z Ostravy a její otec je Rom. Herec v souvislosti s jejich vztahem mluvil o určité živelnosti. Krhutovi stačilo jen několik okamžiků, aby informaci využil k dvojsmyslnému fórku o tom, že Kozub má svůj vztah vlastně „načerno“.
Kozub na narážku okamžitě reagoval po svém a Krhuta označil za debila. Z reakcí obou mužů však bylo patrné, že šlo o jejich obvyklé vzájemné špičkování, nikoliv o skutečný konflikt. Krhut následně sám naznačil, že si uvědomuje, že se svým vtipem dostal na poměrně tenký led. Právě podobné situace jsou ale pro společná vystoupení této dvojice charakteristické. Oba dlouhodobě pracují s humorem, který se nevyhýbá ani tématům, u nichž by jiní volili podstatně opatrnější formulace.
U Krause se Kozub pustil také do anglických výrazů používaných v běžné české řeči. Přiznal, že mu vadí zejména situace, kdy někdo doprostřed českého vyprávění náhle vloží anglické slovo. V takovou chvíli podle něj ztrácí pozornost a přestává sledovat samotný příběh. Společně s Krhutem pak přišla řeč i na současný způsob zpívání některých interpretů a výslovnost, kvůli které podle nich někdy není českému textu dobře rozumět.
TV Prima