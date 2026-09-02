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Štěpán Kozub čelil u Jana Krause nepříjemné situaci. Terčem se stala jeho partnerka

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Štěpán Kozub a Jiří Krhut znovu ukázali, že jejich humor nemá příliš mnoho zábran. V Show Jana Krause se dostali od Ostravy a společné tvorby až ke Kozubovu soukromí. Právě zmínka o jeho partnerce pak Krhutovi nahrála k poznámce, na kterou herec okamžitě reagoval.
U Jana Krause se znovu přitvrdilo. Štěpána Kozuba zasáhla poznámka mířená na jeho partnerku.

U Jana Krause se znovu přitvrdilo. Štěpána Kozuba zasáhla poznámka mířená na jeho partnerku.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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