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Startuje stavba unikátního samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži

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Startují práce na stavbě unikátního transbordéru, což je samoobslužný gondolový most, který v Plzni-Malesicích překlene řeku Mži. Technický unikát a turistické lákadlo za 19 milionů korun umožní cyklistům a pěším vyhnout se frekventovanému úseku silnice. Hotový by měl být na konci července 2027.
Startuje stavba unikátního samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži

Startuje stavba unikátního samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži

Zdroj: Petr Tej, Barbara Kraus
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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