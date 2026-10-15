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Starší byty v Česku meziročně zdražily o 10 %. Kde rostly ceny nejrychleji?

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Nejrychlejší meziroční růst cen starších bytů ve třetím čtvrtletí roku 2026 zaznamenaly ze sledovaných měst Ústí nad Labem a Ostrava. V Ústí ceny za metr čtvereční vzrostly o 14 %, v Ostravě o 12 %.
Starší byty v Česku meziročně zdražily o 10 %. Kde rostly ceny nejrychleji?

Starší byty v Česku meziročně zdražily o 10 %. Kde rostly ceny nejrychleji?

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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